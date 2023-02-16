"Маски шоу" в MacPaw — чому так "порушили" силовики і що не так з ділянками на березі Дніпра

Компанію перевіряють на законність отримання землі у охоронній зоні під будівництво

У середу, 15 лютого, IT-спільнота та інформаційний простір України сколихнула новина про проведення обшуків в офісі та будинку засновника та CEO компанії MacPaw Олександра Косована.

Як пояснив бізнесмен, формально обшуки були пов’язані із земельними ділянками, законно купленими компанією у 2016-2021 роках, і якими тепер чиновники нібито хочуть заволодіти. Підприємець не виключає, що через недосконалість у земельному законодавстві могли бути допущені якісь помилки посадовими особами під час оформлення, але компанія надає правоохоронцям всю інформацію, що запитується.

"Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив", — стверджує Косован.

Маски-шоу стоп, пропонують чиновники

Проте загалом рядовий випадок з обшуками силовиків, які останнім часом в Україні трапляються все частіше, викликав величезний резонанс, від якого осторонь не залишилися і політики, і бізнес.

Одразу кілька великих українських бізнесменів Олександр Конотопський, Олег Гороховський та Володимир Поперешнюк на своїх сторінках у Facebook виступили з різким засудженням дій силовиків, назвавши ці дії неприпустимими у сфері цивілізованого бізнесу.

Далі бізнесменів пішов віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який заявив, що "йому соромно" за дії правоохоронців і "не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі". Понад те, він навіть заявив про необхідність внесення змін до законодавства для захисту бізнесу від подібних дій силовиків.

"Разом з Дія.City ми планували приймати новий закон про "Маски Шоу Стоп". Сьогоднішній кейс довів – закон потрібен терміново. Щоб деякі не наступали на ті самі граблі", — написав міністр у своєму Telegram-каналі.

Політики теж не залишилися осторонь скандалу, так голова фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що цей випадок не може бути залишений поза увагою, а тому він направив звернення до голови профільного комітету парламенту з проханням розглянути це на засіданні за участю представників правоохоронних органів. та вказаної IT-компанії.

3 гектари для MacPaw – у чому підозрюють IT-холдинг

Але що це за земельні ділянки, через які, власне, і були влаштовані маски-шоу в MacPaw? Йдеться про три земельні ділянки загальною площею приблизно 3 га — принаймні саме вони фігурують у кримінальному провадженні за № 62021100020000399 за статтею 364 КК України "Зловживання службовим становищем".

Згідно з судовими документами, ще у 2013 році посадовці низки державних структур створили схему щодо виведення землі з державної власності. Йшлося про землі лісового фонду ДП "Переяслав-Хмельницький лісгосп", що на березі Канівського водосховища.

Схема, за версією силовиків, складалася з кількох етапів:

затвердження Переяслав-Хмельницької РДА Київської області проекту землевідведення під оренду земельної ділянки лісового фонду держвласності без зміни цільового призначення та погодження з органами виконавчої влади щодо лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища;

на основі цього укладається договір оренди між Переяслав-Хмельницькою РДА Київської області та новим орендарем;

згідно з укладеним договором посадові особи Держгеокадастру України погодили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди та змінили цільове призначення земельної ділянки та передали в оренду на 49 років, хоча для цього потрібен дозвіл Кабінету Міністрів України.

Скільки саме таким чином було виведено землі із ДП "Переяслав-Хмельницький лісгосп" невідомо, але три такі ділянки опинилися в оренді чи власності ТОВ "Макпау проперті менеджмент".

Йдеться про ділянки з кадастровими номерами 3223388200:02:015:0108 (площа 0,949 га), 3223388200:02:015:0018 (площа 1,192 га) та 3223388

До речі, "Макпау проперти менеджмент" за даними сервісу YouControl, на 99,9% належить кіпрській компанії MACPAW WAY LTD і на 0,1% Олександру Косовану, який є кінцевим власником фірми. На відміну від MacPaw, ТОВ "Макпау проперти менеджмент" займається нерухомістю.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook активіст Віталій Селик, йдеться про побудовані на придбаній компанією землі бази відпочинку з басейном та причалом для яхт. Все це було збудовано у прибережній смузі Канівського водосховища менш ніж за 100 метрів до води.

Так бачить база MacPaw Джерело — Facebook Віталія Селіка

При цьому згідно із законом у захисній смузі, що становить для Канівського водосховища 100 метрів, нічого не можна будувати, крім гідрозахисних споруд. З останніми до речі, до ТОВ "Макпау проперти менеджмент" також є претензії.

Так, 2021 року спалахнув скандал із намиванням піску, вирубуванням сосен без залишення пнів на території, яка якимось чином серед лісу перестала бути лісом, а стала землею сільськогосподарського призначення.

Втім, як писали ЗМІ, у компанії вказували на те, що щорічно вода розмиває там берег і забирає до двох метрів ґрунту. Тому компанія проводила земельні роботи, щоб зміцнити берег ділянки та запобігти ерозії. Також, за запевненнями компанії, вони стежили за тим, щоб слід людської діяльності був мінімальним для природи. Компанія відкидала всі звинувачення у веденні незаконної діяльності.

Загалом обурення MacPaw та всього українського бізнесу пов’язане з тим, чи необхідно в цілому проводити обшуки, якщо компанія добровільно йде на контакт. Бізнес наполягає на тому, що його винність необхідно довести в суді, якщо така є. Якщо ж ні, то покарання мають понести ті, хто безпідставно влаштовує маски шоу і підриває довіру до компанії.

Зазначимо, що незважаючи на війну в Україні раз у раз спалахують скандали, пов’язані із землею, одним із них стало виділення 1,3 млн га у столиці на Оболоні, біля парку "Наталка". Орендареві дільниця дісталася всього за 22 тисячі гривень щомісяця на 10 років.