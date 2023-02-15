"Геть маски-шоу": бізнесмени та міністр заступилися за засновника MacPaw, у якого пройшли обшуки

Колеги бізнесмена обурилися діями правоохоронців та заявили, що це заважає розвитку економіки України

Українські бізнесмени заступилися за засновника CEO IT-компанії MacPaw Олександра Косована. Сьогодні правоохоронці прийшли до нього з обшуками через суперечки навколо земельної ділянки, яку компанія MacPaw купила на законних підставах у період з 2016 по 2021 рік.

Олександр Конотопський, Олег Гороховський та Володимир Поперешнюк на своїх сторінках у Facebook засудили дії правоохоронців. А міністр цифрової трансофрмації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі заявив, що йому соромно за дії силовиків і анонсував закон під назвою "Маски Шоу Стоп".

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що Олександр Косован — це один із найпорядніших людей та чесних бізнесменів. А його міжнародна компанія MacPow є гордістю країни. Гороховський зазначив, що обшуки у резидента Дія.City припали саме річницю юрисдикції Дія.City.

"Сьогодні в компанії MacPaw проходять обшуки. Олександра Косована в образу не дамо! Один із найпорядніших і найдостойніших людей, яких я знаю. Меценат, візіонер, патріот! Я думаю у когось у аркуші бажань на цей рік просто опинилися записані його земельні ділянки.

Це нікуди не годиться – MacPow міжнародна компанія, гордість країни. Відзначена безліччю міжнародних нагород. Резидент Дiя.City — якраз на річницю юрисдикції Дія.City. Обшуки! Дуже мило! Немає слів!!!", — написав Гороховський.

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк порівняв шкоду економіці України від обшуків у бізнесу зі шкодою від ракетних ударів. За його словами, ресурси країни створюють саме підприємці, а такі дії правоохоронців лише гальмують розвиток економіки.

"Немає жодної різниці, хто наніс шкоду нашій економіці – ракетний удар рашистів чи обшуки наших силовиків! Результат однаковий – послаблення нашої обороноздатності!

Коли ж люди нарешті зрозуміють, що ресурси країни виробляють лише підприємці! Коли ж ви нарешті припините гальмувати економіку?!", — написав Володимир Поперешнюк.

Серійний підприємець та власник інтернет-магазину охоронного обладнання Secur Олександр Конотопський зазначив, що підприємці в інших країнах не знають, що таке обшуки. А в Україні тиск на бізнес — особливий вид бізнесу. І що частіше відбуваються обшуки, то більше падає інвестпривабливість України. За його словами, "маски-шоу мають піти у минуле".

"Сьогодні у компанії MacPaw проходять обшуки. Одна з найкращих продуктових компаній країни. Чемпіон світу у своїй ніші. Олександр Косован побудував під Києвом базу відпочинку для співробітників. Вклав туди десятки мільйонів доларів. Отримав до**бки від якихось місцевих царків. Вирішувати нічого не став. Отримав обшук. Під час війни.

Я спілкуюсь із десятками підприємців за межами України. Ніхто з них не знає, що таке обшук. А у нас обшуки – це вид бізнесу. Ну як там ІТ бізнес, аграрний бізнес, бізнес на тиску на бізнес. Поки що така дичина відбувається — забудьте про інвестпривабливість. Про промислові парки, дія сіті, інвест нянь. Маски шоу мають піти у минуле. Це є обов’язковими умовами для побудови адекватної юрисдикції", — написав Олександр Конотопський.

Міністр цифрової трансофрмації України Михайло Федоров теж заступився за українського підприємця. Він заявив, що "йому соромно" за дії правоохоронців та "не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі". Глава Мінцифри анонсував новий закон "Маски Шоу Стоп", який планувалося ухвалити разом із Дія.City.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу. Звичайно, суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи.

Подібні підходи вбивають будь-який інвест клімат країни. Тим паче під час повномасштабної війни. Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення. Разом з Дія.City ми планували приймати новий закон про "Маски Шоу Стоп". Сьогоднішній кейс довів — закон потрібен терміново. Щоб "деякі" не наступали на одні і ті ж граблі", — резюмував Михайло Федоров.

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