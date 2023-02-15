"Долой маски-шоу": бизнесмены и министр вступились за основателя MacPaw, у которого прошли обыски

Коллеги бизнесмена возмутились действиями правоохранителей и заявили, что это мешает развитию экономики Украины

Украинские бизнесмены вступились за основателя CEO IT-компании MacPaw Александра Косована. Сегодня правоохранители пришли к нему с обысками из-за споров вокргу земельного участка, который компания MacPaw купила на законных основаниях в период с 2016 по 2021 год.

Александр Конотопский, Олег Гороховский и Владимир Поперешнюк на своих страницах в Facebook осудили действия правоохранителей. А министр цифровой трансофрмации Михаил Федоров в свеом Telegram-канале заявил, что ему стыдно за действия силовиков и анонсировал закон под названием "Маски Шоу Стоп".

Сооснователь Monobank Олег Гороховский заявил, что Александр Косован — это один из наиболее порядочных людей и честных бизнесменов. А его международная компания MacPow является гордостью страны. Гороховский отметил, что обыски у резидента Дия.City пришлись как раз годовщину юрисдикции Дия.City.

"Сегодня в компании MacPaw проходят обыски. Александра Косована в обиду не дадим! Один из самых порядочных и достойных людей, которых я знаю. Меценат, визионер, патриот! Я думаю, у кого-то в листе желаний на этот год просто оказались записанные его земельные участки.

Это никуда не годится – MacPow международная компания, гордость страны. Отмечена множеством международных наград. Резидент Дия.City – как раз на годовщину юрисдикции Дия.City. Обыски! Очень мило! Нет слов", — написал Гороховский.

Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк сравнил вред экономике Украины от обысков у бизнеса с ущербом от ракетных ударов. По его словам, ресурсы страны создают именно предприниматели, а подобные действия правоохранителей только тормозят развитие экономики.

"Нет никакой разницы, кто нанес вред нашей экономике – ракетный удар рашистов или обыски наших силовиков! Результат одинаков – ослабление нашей обороноспособности!

Когда же люди наконец-то поймут, что ресурсы страны создают только предприниматели! Когда же вы, наконец, прекратите тормозить экономику?!", — написал Владимир Поперешнюк.

Серийный предприниматель и владелец интернет-магазина охранного оборудования Secur Александр Конотопский отметил, что предприниматели в других странах не знаю что такое обыски. А в Украине давление на бизнес особый вид бизнеса. И чем чаще происходят обыски, тем больше падает инвестпривлекательность Украины. По его словам, "маски-шоу должны уйти в прошлое".

"Сегодня у компании MacPaw проходят обыски. Одна из лучших продуктовых компаний страны. Чемпион мира в своей нише. Александр Косован построил под Киевом базу отдыха для сотрудников. Вложил туда десятки миллионов долларов. Получил до*бки от каких-то местных царьков. Решать ничего не стал. Получил обыска. Во время войны.

Я общаюсь с десятками предпринимателей за пределами Украины. Никто из них не знает что такое обыск. А у нас обыски это вид бизнеса. Ну как там ИТ бизнес, аграрный бизнес, бизнес на давлении на бизнес. Пока такая дичь происходит — забудьте про инвест привлекательность. Про индустриальные парки, дия сити, инвест нянь. Маски шоу должны уйти в прошлое. Это обязательное условия для построения адекватной юрисдикции", — написал Александр Конотопский.

Министр цифровой трансофрмации Украины Михаил Федоров тоже вступился за украинского предпринимателя. Он заявил, что "ему стыдно" за действия правоохранителей и "нельзя останавливать работу компании из-за участка земли". Глава Минцифры анонсировал новый закон "Маски Шоу Стоп", который планировалось принять вместе с Дія.City.

"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру. Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании из-за участка земли. Учитывая, что, по словам владельца, он был готов предоставить все материалы к рассмотрению дела.

Подобные подходы убивают любой инвестклимат страны. Тем более во время полномасштабной войны. Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения. Вместе с Дія.City мы планировали принимать новый закон о "Масках Шоу Стоп". Сегодняшний кейс доказал – закон нужен срочно. Чтобы некоторые не наступали на одни и те же грабли", — резюмировал Михаил Федоров.

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