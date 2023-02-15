К одному из богатейших людей Украины и известному бизнесмену пришли с обыском: в чем причина

Косован занимал 43 место в списке самых богатых украинцев по версии Forbes

После громких обысков у украинских олигархов и чиновников правоохранители взялись и за айтишников. Данные мероприятия прошли в офисе и доме основателя и CEO IT-компании MacPaw Александра Косована.

Об этом он рассказал на своей Facebook-странице.

По его мнению таким образом чиновники якобы находят повод, чтобы "давить на украинский бизнес". Бизнесмен утверждает, что следователям были предоставлены все необходимые документы, а по сему обыски являются необязательным мероприятием.

"Причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы. Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами. Поэтому мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине. Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, теперь пытающиеся отобрать эти земли и актив", — утверждает Косован, добавляя, что ему жаль, что во время, когда украинцы должны объединиться и делать все возможное для скорейшей победы Украины, "внутри страны находятся лица, наделенные властью и ставящие собственные интересы выше интересов всей страны. Ради собственного обогащения эти чиновники лишают Украину миллионов долларов инвестиций и создают неблагоприятный инвестиционный климат в стране".

Стоит отметить, что в 2021 году Александр Косован занимал 43 место в списке самых богатых украинцев по версии Forbes. Его состояние оценивали в 235 миллионов долларов. MacPaw Косована, специализирующаяся на программном обеспечении для технике Apple, является одной из крупнейших украинских продуктовых компаний.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 февраля следователи Государственного бюро расследований провоели обыски у руководства столичной налоговой.

Также мы сообщали о том, что в декабре 2022 года сотрудники НАБУ провели обыски в кабинете главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.