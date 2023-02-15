До одного з найбагатших людей України та відомого бізнесмена прийшли з обшуком: у чому причина

Косован посідав 43 місце у списку найбагатших українців, за версією Forbes

Після гучних обшуків в українських олігархів та чиновників правоохоронці взялися і за айтішників. Ці заходи відбулися в офісі та будинку засновника та CEO IT-компанії MacPaw Олександра Косована.

Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці.

На його думку, таким чином чиновники нібито знаходять привід, щоб "тиснути на український бізнес". Бізнесмен стверджує, що слідчим було надано всі необхідні документи, а з цього приводу обшуки є необов’язковим заходом.

"Причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки. Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш, ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні. Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив", — стверджує Косован, додаючи, що йому шкода, що в час, коли українці повинні об’єднатися і робити все можливе для якнайшвидшої перемоги України, "всередині країни знаходяться особи, які наділені владою та ставлять власні інтереси вище за інтереси всієї країни. Заради власного збагачення ці чиновники позбавляють Україну мільйонів доларів інвестицій і створюють несприятливий інвестиційний клімат у країні".

Варто зазначити, що 2021 року Олександр Косован посідав 43 місце у списку найбагатших українців, за версією Forbes. Його статки оцінювали в 235 мільйонів доларів. MacPaw Косована, що спеціалізується на програмному забезпеченні техніки Apple, є однією з найбільших українських продуктових компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у керівництва столичної податкової.

Також ми повідомляли про те, що у грудні 2022 року співробітники НАБУ провели обшуки у кабінеті голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.