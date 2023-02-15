Обшук у одного з найбагатших людей України не залишився поза увагою: з’явилася реакція "Слуги народу"

Обшуки у великого підприємця викликали скандал в Україні

У "Слузі народу" відреагували на обски у великій IT-компанії MacPaw, а також у її власника Олександра Косована.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова фракції "СН" Давид Арахамія, у керівній партії обурені подібними заходами та готують реакцію.

"Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу. Тим більше зараз, коли для нас важливе кожне збережене робоче місце, кожна гривня податків", — повідомив він.

Арахамія зазначив, що цей випадок не може бути залишений поза увагою, а тому він направив звернення до голови профільного комітету парламенту з проханням розглянути це на засіданні за участю представників правоохоронних органів та вказаної ІТ-компанії.

Глава "СН" зазначив, що необхідно також виробити можливі варіанти реагування для недопущення подібних ситуацій надалі.

Як повідомлялося раніше, 15 лютого обшуки пройшли в офісі та будинку засновника та CEO IT-компанії MacPaw Олександра Косована. Сам підприємець каже, що деякі чиновники захотіли заволодіти земельною ділянкою, що належить його компанії.

При цьому на бік Косована вже стала низка відомих українських підприємців і навіть міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.