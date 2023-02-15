Обыски у одного из богатейших людей Украины не остались без внимания: появилась реакция "Слуги народа"

Обыски у крупного предпринимателя вызвали скандал в Украине

В "Слуге народа" отреагировали на обски в крупной IT-компании MacPaw, а также у ее владельца Александра Косована.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава фракции "СН" Давид Арахамия, в правящей партии возмущены подобного рода мероприятиями и готовят реакцию.

"Земельный участок не может являться причиной остановки работы бизнеса. Тем более сейчас, когда для нас важно каждое сохранившееся рабочее место, каждая гривна налогов", — сообщил он.

Арахамия отметил, что этот случай не может быть оставлен без внимания, а потому он направил обращение к главе профильного комитета парламента с просьбой рассмотреть это на заседании с участием представителей правоохранительных органов и указанной IT-компании.

Глава "СН" отметил, что необходимо также выработать возможные варианты реагирования для недопущения подобных ситуаций впредь.

Как сообщалось ранее, 15 февраля обыски прошли в офисе и доме основателя и CEO IT-компании MacPaw Александра Косована. Сам предприниматель говорит, что некие чиновники захотели завладеть земельным участком, который принадлежит его компании.

При этом на сторону Косована уже стали ряд известных украинских предпринимателей и даже министр цифровой трансформации Михаил Федоров.