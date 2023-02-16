"Маски шоу" в MacPaw - почему так "возбудились" силовики и что не так с участками на берегу Днепра

Компанию проверяют на законность получения земли в охранной зоне под строительство

В среду, 15 февраля, IT-сообщество и информационное пространство Украины всколыхнула новость о проведении обысков в офисе и доме основателя и CEO компании MacPaw Александра Косована.

Как пояснил бизнесмен, формально обыски были связаны с земельными участками, законно купленными компанией в 2016-2021 годах, и которыми теперь чиновники якобы хотят завладеть. Предприниматель не исключает, что из-за несовершенства в земельном законодательстве могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами при оформлении, но компания предоставляет правоохранителям всю запрашиваемую информацию.

"Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, теперь пытающиеся отобрать эти земли и актив", — утверждает Косован.

Маски-шоу стоп, предлагают чиновники

Однако в целом рядовой случай с обысками силовиков, которые последнее время в Украине случаются все чаще, вызвал огромный резонанс от которого в стороне не остались и политики, и бизнес.

Сразу несколько крупных украинских бизнесменов Александр Конотопский, Олег Гороховский и Владимир Поперешнюк на своих страницах в Facebook выступили с резким осуждением действий силовиков, назвав эти действия недопустимыми в сфере цивилизованного бизнеса.

Дальше бизнесменов пошел вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявивший, что "ему стыдно" за действия правоохранителей и "нельзя останавливать работу компании из-за участка земли". Более того, он даже заявил о необходимости внесения изменений в законодательство для защиты бизнеса от подобных действий силовиков.

"Вместе с Дія.City мы планировали принимать новый закон о "Масках Шоу Стоп". Сегодняшний кейс доказал – закон нужен срочно. Чтобы некоторые не наступали на одни и те же грабли", — написал министр в своем Telegram-канале.

Политики тоже не остались в стороне от скандала, так глава фракции "СН" Давид Арахамия отметил, что этот случай не может быть оставлен без внимания, а потому он направил обращение к главе профильного комитета парламента с просьбой рассмотреть это на заседании с участием представителей правоохранительных органов и указанной IT-компании.

3 гектара для MacPaw – в чем подозревают IT-холдинг

Но что это за земельные участки, из-за которых собственно и были устроены маски-шоу в MacPaw? Речь идет о трех земельных участках общей площадью примерно в 3 га — во всяком случае именно они фигурируют в уголовном производстве за № 62021100020000399 по статье 364 УК Украины "Злоупотребление служебным положением".

Согласно судебным документам, еще в 2013 году должностные лица ряда государственніх структур создали схему по выводу земли из государственной собственности. Речь шла о землях лесного фонда ГП "Переяслав-Хмельницкий лесхоз", находящихся на берегу Каневского водохранилища.

Схема, по версии силовиков, состояла из нескольких этапов:

утверждение Переяслав-Хмельницкой РГА Киевской области проекта землеотвода под аренду земельного участка лесного фонда госсобственности без изменения целевого назначения и согласования с органами исполнительной власти по лесного хозяйства и охраны окружающей природной среды;

на основе этого заключается договор аренды между Переяслав-Хмельницкой РГА Киевской области и новым арендатором;

согласно заключенному договору должностные лица Госгеокадастра Украины согласовали проект землеустройства по отводу земельного участка на условиях аренды и изменили целевое назначение земельного участка и передали в аренду на 49 лет, хотя для этого необходимо разрешение Кабинета министров Украины.

Сколько именно таким образом было выведено земли из ГП "Переяслав-Хмельницкий лесхоз" неизвестно, но три таких участка оказались в аренде или собственности ООО "Макпау проперти менеджмент".

Речь идет об участках с кадастровыми номерами 3223388200:02:015:0108 (площадь 0,949 га), 3223388200:02:015:0018 (площадь 1,192 га) и 3223388200:02:015:0105 (площадь также 0,949 га).

Кстати, "Макпау проперти менеджмент" по данным сервиса YouControl, на 99,9% принадлежит кипрской компании MACPAW WAY LTD и на 0,1% Александру Косовану, являющимся конечным собственником фирмы. В отличии кстати от MacPaw, ООО "Макпау проперти менеджмент" занимается недвижимостью.

Как сообщает на своей странице в Facebook активист Виталий Селик, речь идет о построенных на приобретенной компанией земле базе отдыха с бассейном и причалом для яхт. Все это было построено в прибрежной полосе Каневского водохранилища менее чем за 100 метров до воды.

Так віглядит база MacPaw Источник - Facebook Виталия Селика

При этом по закону в защитной полосе, составляющей для Каневского водохранилища 100 метров, ничего нельзя строить кроме гидрозащитных сооружений. С последними кстати к ООО "Макпау проперти менеджмент" также есть претензии.

Так, в 2021 году вспыхнул скандал с намывом песка, вырубкой сосен без оставления пней на территории, которая каким-то образом среди леса перестала быть лесом, а стала землей сельскохозяйственного назначения.

Впрочем, как писали СМИ, в компании указывали на то, что ежегодно вода размывает там берег и уносит до двух метров почвы. Поэтому компания проводила земельные работы, чтобы укрепить берег участка и предотвратить эрозию. Также, по уверениям компании они следили за тем, чтобы след человеческой деятельности был минимальным для природы. Компания отвергала все обвинения в ведении незаконной деятельности.

В целом, негодование MacPaw и всего украинского бизнеса связано с тем, необходимо ли в целом проводить обыски, если компания добровольно идет на контакт. Бизнес настаивает на том, что его виновность необходимо доказать в суде, если такова имеется. Если же нет, то наказание должны понести те, кто безосновательно устраивает "маски шоу" и подрывает доверие до компании.

Отметим, что несмотря на войну в Украине то и дело вспыхивают скандалы, связанные с землей, одним из них стало выделение 1,3 млн га в столице на Оболони, около парка "Наталка". Арендатору участок достался всего за 22 тысячи гривен ежемесячно на 10 лет.