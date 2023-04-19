В мае за свет заплатим больше? "Телеграф" узнал, какие тарифы приготовили для украинцев

Подорожание ъотят провести в 2 этапа, первый из которых будет уже в мае, правда пока есть сомнения

Апрель станет последним месяцем действия моратория на рост тарифов на электроэнергию, продленного Кабмином до 30 апреля, так что свет в домах украинцев вполне может подорожать.

О необходимости роста тарифа для населения, чтобы быстрее восстановить энергетику, заявил и министр энергетики Украины Герман Галущенко, добавив, что "вопрос пока обсуждается".

Эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Олег Попенко в комментарии "Телеграфу" отметил, что по его данным в Министерстве энергетики рассматривают вопрос о двухэтапном росте тарифов на электроэнергию. Согласно ему на первом этапе украинцам предложат платить за 1 кВт/ч 2,4-2,5 грн. На втором этапе за киловатт электроэнергии могут предложить платить 4-5 гривен.

"Пока не совсем понятно и нет ясности с возможным майским подорожанием: то ли 2,4 грн за киловатт предложат платить всем, то ли только тем, кто потребляет слишком много. По моим данным — до 300 или 400 киловатт в месяц", — уточняет собеседник "Телеграфа".

Напомним, что по пока действующим тарифам украинцы платят:

1,44 грн за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч на месяц;

1,68 грн за кВт-ч при потреблении больше 250 кВт-ч.

Отметим, что программа бесплатного обмена ламп накаливания на более экономные после публикации "Телеграфа" уже вызвала скандал.