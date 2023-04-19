У травні за світло заплатимо більше? "Телеграф" дізнався, які тарифи приготували для українців

Подорожчання хочуть провести в 2 етапи, перший з яких буде вже в травні, правда поки є сумніви

Квітень стане останнім місяцем дії мораторію на зростання тарифів на електроенергію, продовженого Кабміном до 30.04, тож світло в оселях українців цілком може подорожчати.

Про необхідність зростання тарифу для населення, щоб швидше відновити енергетику, заявляв свого часу і міністр енергетики України Герман Галущенко, додавши, що "питання поки що обговорюється".

Експерт у сфері енергетики та ЖКГ Олег Попенко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що за його даними у Міністерстві енергетики розглядають питання про двоетапне зростання тарифів на електроенергію.

Згідно з ним на першому етапі українцям запропонують платити за 1 кВт/год 2,4-2,5 грн. На другому етапі за кіловат електроенергії можуть запропонувати платити 4-5 гривень.

"Поки не зовсім зрозуміло і немає ясності з можливим травневим подорожчанням: чи то 2,4 грн за кіловат запропонують платити всім, чи тільки тим, хто споживає занадто багато. За моїми даними — до 300 або 400 кіловат на місяць", — уточнює співрозмовник "Телеграфа".

Нагадаємо, що за поки що чинними тарифами українці платять:

1,44 грн за кВт-год за споживання менше 250 кВт-год на місяць;

1,68 грн за кВт-год. при споживанні більше 250 кВт-год.

Зазначимо, що програма безкоштовного обміну ламп розжарювання на економічніші після публікації "Телеграфа" вже викликала скандал.