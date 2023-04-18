Скандал розжарювання: Міндовкілля прояснило долю ламп після "шарового" обміну на Укрпошті

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко розповів про обмін ламп, утилізацію відходів та сортування сміття

Після публікацій БізнесТелеграфу про недоліки програми заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі через відділення Укрпошти та про безпорадність уряду у питаннях їхньої утилізації стало зрозумілим, що єдиного відповідального органу за цей проєкт просто немає. Коли справа дійшла до утилізації старих ламп розжарювання, під критику потрапило й Міндовкілля. Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко роз’яснив БізнесТелеграфу, чому у держави не склалося з контролем всіх стадій утилізації, а також розповів про те, коли українців почнуть штрафувати за викидання нерозділеного сміття.

Сортування зі смітника є нерентабельним для підприємств

- Чому в Україні досі відсутні вимоги щодо обов’язкової утилізації ламп розжарювання?

- Якщо говорити про лампи розжарювання, то в побуті їх зазвичай просто викидують на смітник разом з побутовими відходами. Сортування зі смітника є нерентабельним для підприємств. Цінність ресурсів таких лампочок достатньо низька і затрати навіть на робочу силу для сортування не окупляться. Зараз у нас дещо інша ситуація — маємо величезний обсяг ламп по регіонах і є певний діапазон часу, за який має бути здійснений обмін. І тому це дійсно цікаво компаніям, які можуть з цим працювати. Ця сфера не ліцензується, бо лампи розжарювання не є небезпечними в розумінні нашого законодавства.

- Чи правда, що, визначаючи процедуру утилізації ламп, в уряді спочатку навіть не планували участь Міндовкілля?

- Розробником постанови було Мінекономіки, воно ж виступає координатором проєкту. Комунікацію щодо цифровізації заявок здійснювала Мінцифра. Відповідальність за проведення тендерів покладена на обласні військові адміністрації. Це чітко визначено в постанові уряду. Залучення Міндовкілля було нашою ініціативою. Ми приєдналися, коли текст постанови був на погодженні. Наші правки стосувалися того, що не повинно бути захоронення, тільки утилізація. І щоб нічого не потрапило на полігон. Закон визначає, що утилізація – це саме перероблення з відокремленням цінних ресурсів.

- Як зараз налагоджений контроль над тим, куди лампочки насправді потраплять після того, як їх зібрали в людей на Укрпошті?

- На ринку дуже давно існують відповідні механізми. В тендерних умовах обласні військові адміністрації мають абсолютне право їх прописувати. Це може бути зобов'язання робити відеофіксацію всього процесу. Тобто всього об'єму, а не мультик на дві хвилини. Фіксація може тривати до місяця. Приватні компанії давно роблять це. Другий спосіб, який вже не один рік застосовують на ринку приватні компанії, — присутність відповідальної особи, визначеної з боку замовника в процесі всієї утилізації.

- Тобто, Міндовкілля у цьому процесі не задіяне?

- Є інша частина контролю, і ми на цьому наголошували під час спільних онлайн-нарад. Якщо у нас буде інформація, що по якімсь певних регіонах відходи потрапляють на полігон, а не здійснюється їхня утилізація, відразу буде реагування з боку Міндовкілля. Відповідно до 303-ї постанови уряду, якщо є інформація про дії, що призводять до забруднення довкілля або загрожують здоров'ю людини, ухвалюється рішення про проведення заходів позапланового контролю. Міністерство надає погодження Держекоінспекції на проведення перевірки. Виїжджає інспекція і фіксує порушення. В залежності від збитків, які завдані такими правопорушеннями, може бути накладено штраф або матеріали передаються до правоохоронних органів.

- Але лампи розжарювання не містять ніяких речовин, які загрожують довкіллю. Про це вам будь-який адвокат скаже. Тому у більшості випадків й відбувається вивезення ламп на полігон.

- Ми тут робимо акцент на тому, що йдеться про велику кількість ламп. Вольфрам не становить небезпеки в одній лампочці. Але коли буде тисяча, п'ять або десять тисяч лампочок, то це буде інший вплив на довкілля. Крім того, якщо ми говоримо про порушення умов тендерної документації, у якій вимагається утилізація, а не захоронення, то це невиконання умов тендеру за бюджетні кошти.

- Як ви можете прокоментувати рішення Запорізької ОВА допустити до тендеру тільки запорізькі фірми? Вони виправдовують це рішення тим, що тільки так зможуть проконтролювати утилізацію.

- Якщо є порушення щодо доступу до тендерів, учасники можуть звертатися до Антимонопольного комітету. Раніше управління екології в областях були структурними підрозділами міністерства. З 2012 року відбулося реформування, децентралізація. І тепер вони в структурі обласних державних адміністрацій. Вони навіть не завжди надають нам інформацію, лише якщо є доручення вищого рівня. Це проблема. Сподіваємося, що в рамках імплементації європейського законодавства, євроінтеграції ми відродимо цей інститут і у нас будуть "руки на місцях", виконавчі органи.

Утилізація відходів дуже важлива, впевнений заступник голови Міндовкілля Євгеній Федоренко

Чи будуть штрафи за неправильне викидання сміття

- Коли, на вашу думку, українці почнуть сортувати сміття перед тим, як викидати, як це заведено в Євросоюзі?

- Необхідно, щоб були стимули. Наприклад, за ті відходи, які відсортовані, людина може платити менше, а за ті, що нерозділені, – більше. Саме так відбувається в країнах Європейського союзу. Там, окрім того, що є різні ціни, ще є величезні штрафи, якщо дізнаються, що ти залишив не там пакунок або здав невідсортоване сміття. Так, наприклад, відбувається в Німеччині та Австрії.

- Коли такі вимоги з’являться в Україні?

- Верховна Рада вже ухвалила закон про управління відходами. Це імплементація базової рамкової директиви ЄС про управління відходами. Закон набирає чинності з 9 липня 2023 року. Але для того, щоб він запрацював, необхідно ухвалити мінімум три десятки нормативно-правових актів, які детально регулюють кожну сферу.

- Тобто можемо починати лякати українців штрафами за неправильне викидання сміття?

- Нічого страшного для населення. Тут насамперед йдеться про те, що повинне бути створене законодавче підґрунтя для залучення інвесторів в розбудову системи управління відходами. У швейцарському місті Лугано прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив план повоєнної відбудови України. У ньому є розділ "Екологічна безпека", який включає, якщо не помиляюсь, 56 величезних проєктів у напрямку сфери довкілля. Один з них – це будівництво відповідної інфраструктури управління відходами.

- Які заходи уряд буде втілювати в першу чергу?

- Передбачено будівництво сміттєпереробних заводів за кластерним типом. Береться певна кількість мешканців — декілька ОТГ — та розраховується, який завод може будуватися. Це має бути вигідним і людям, щоб тарифи постійно не підвищувалися, і інвестору, який вкладає кошти. Це нормальний європейський підхід. Крім того, передбачено запровадження інформаційної системи управління відходами. І це питання контролю. Це просліджування відходів протягом всього їхнього "життєвого" циклу: від моменту утворення до повної утилізації.

- Як швидко в Україні всі алгоритми поводження з побутовими відходами стануть такими ж, як у Євросоюзі?

- Тут має бути поступовість процесу, еволюція. Це показали практика і досвід інших країн ЄС. Їм на це знадобилося 20-30 років. І не всі ще досягли тих критеріїв, які встановлені. В Україні це також не відбудеться за рік-два. Необхідно привести у відповідність полігони. Стихійні — закрити або рекультивувати. Також слід передбачити, як будуть працювати фінансові механізми.