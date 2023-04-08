Варто поквапитися: "Укрпошта" скорочує кількість пунктів обміну лампочок розжарювання

Наразі в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп

Розпочавши в січні процес обміну ламп розжарювання на сучасні LED-лампи, в Укрпошті мають намір перейди до його другого етапу і "оптимізації".

Про це повідомили в пресслужбі поштового оператора.

Зазначається, що з 10 квітня ще 500 відділень Укрпошти будуть "оптимізовані" – тобто, перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок. Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам "Дії", так і тим українцям, хто не зареєстрований у застосунку).

"З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба. Тож мешканцям нашої країни, які все ще зволікають, варто поквапитися", — йдеться в повідомленні.

На сьогодні в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку в застосунку "Дія". Також варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти в переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є в списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.

У населених пунктах, де працюють пересувні відділення Укрпошти, лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації. В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

"Оптимізація процесу обміну жарівок обумовлена зменшенням попиту серед населення, так як піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням всіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень Укрпошти, в яких можна обміняти лампи розжарювання", — пояснили в компанії.

Нагадаємо, що "шарова" роздача лампочок на "Укрпошті" викликала неоднозначну реакцію – зокрема, у вітчизняних виробників.