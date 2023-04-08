Стоит поторопиться: "Укрпочта" сокращает количество пунктов обмена лампочек накаливания
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В настоящее время во всех населенных пунктах страны к обмену доступно 7 млн ламп
Начав в январе процесс обмена ламп накаливания на современные LED-лампы, в Укрпочте намерены перейти к его второму этапу и оптимизации.
Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.
Отмечается, что с 10 апреля еще 500 отделений Укрпочты будут "оптимизированы" – то есть перестанут быть доступными для онлайн-заказа лампочек. Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям "Дії", так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении).
"С 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос и потребность. Так что все еще медленным жителям нашей страны стоит поторопиться", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день во всех населенных пунктах страны к обмену доступно 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодных ламп поступят в Украину в ближайшее время.
Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, необходимо сделать свою заявку в приложении "Дія". Также следует обратить внимание на наличие отделения Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении. Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых имеются автоматизированные отделения Укрпочты, смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы в течение следующей недели.
В населенных пунктах, где работают передвижные отделения Укрпочты, лампы доступны без предварительной регистрации. В обоих случаях для обмена необходимо иметь паспорт, РНОКПП и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.
"Оптимизация процесса обмена жаровок обусловлена уменьшением спроса среди населения, так как пиковый период был пройден в феврале-марте. Учитывая еженедельные показатели обмена, общим решением всех партнеров программы было принято решение постепенно сокращать количество отделений Укрпочты, в которых можно обменять лампы накаливания", - объяснили в компании.
Напомним, что "шаровая" раздача лампочек на "Укрпочте" вызвала неоднозначную реакцию – в частности, у отечественных производителей.