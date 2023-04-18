Скандал накаливания: Минприроды прояснило судьбу ламп после "шарового" обмена на Укрпочте

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Евгений Федоренко рассказал об обмене ламп, утилизации отходов и сортировке мусора

После публикаций БизнесТелеграфа о недостатках программы замены ламп накаливания на энергосберегающие через отделения Укрпочты и о беспомощности правительства в вопросах их утилизации стало ясно, что единого ответственного за этот проект органа просто нет. Когда дело дошло до утилизации старых ламп накаливания, под критику попало и Минприроды. Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Евгений Федоренко разъяснил БизнесТелеграфу, почему у государства не сложилось с контролем всех стадий утилизации, а также рассказал, когда украинцев начнут штрафовать за выбрасывание несортированного мусора.

Сортировка со свалки нерентабельна для предприятий

- Почему в Украине до сих пор отсутствуют требования относительно обязательной утилизации ламп накаливания?

- Если говорить о лампах накаливания, то в обиходе их обычно просто выбрасывают на свалку вместе с бытовыми отходами. Сортировка со свалки нерентабельна для предприятий. Ценность ресурсов таких лампочек достаточно низкая и затраты даже на рабочую силу для сортировки не окупятся. Сейчас у нас несколько иная ситуация — есть огромный объем ламп по регионам и есть определенный диапазон времени, за который должен быть осуществлен обмен. И потому это действительно интересно компаниям, которые могут с этим работать. Эта сфера не лицензируется, потому что лампы накаливания не опасны в понимании нашего законодательства.

– Правда ли, что, определяя процедуру утилизации ламп, в правительстве поначалу даже не планировали участие Минприроды?

– Разработчиком постановления было Минэкономики, оно же выступает координатором проекта. Коммуникацию по цифровизации заявок осуществляла Минцифра. Ответственность за проведение тендеров возложена на областные военные администрации. Это четко определено в постановлении правительства. Привлечение Минприроды было нашей инициативой. Мы присоединились, когда текст постановления был согласован. Наши правки касались того, что не должно быть захоронения, только утилизация. И чтобы ничего не попало на полигон. Закон определяет, что утилизация – это именно переработка с отделением ценных ресурсов.

- Как сейчас налажен контроль над тем, куда лампочки действительно попадут после того, как их собрали у людей на Укрпочте?

– На рынке очень давно существуют соответствующие механизмы. В тендерных условиях у областных военных администраций есть абсолютное право их прописывать. Это может быть обязательство производить видеофиксацию всего процесса. То есть всего объема, а не мультик на две минуты. Фиксация может занять до месяца. Частные компании давно делают это. Второй способ, который уже не один год применяют на рынке частные компании, — присутствие ответственного лица, определенного со стороны заказчика в процессе всей утилизации.

- То есть Минприроды в этом процессе не задействовано?

- Есть другая часть контроля, и мы это отмечали во время совместных онлайн-совещаний. Если у нас будет информация, что по каким-то определенным регионам отходы попадают на полигон, а не производится их утилизация, сразу будет реагирование со стороны Минприроды. Согласно 303-му постановлению правительства, если есть информация о действиях, приводящих к загрязнению окружающей среды или угрожающих здоровью человека, принимается решение о проведении мероприятий внепланового контроля. Министерство согласовывает Госэкоинспекции проведение проверки. Приезжает инспекция и фиксирует нарушения. В зависимости от ущерба, причиненного такими правонарушениями, может быть наложен штраф или материалы передаются в правоохранительные органы.

- Но лампы накаливания не содержат никаких веществ, несущих угрозу окружающей среде. Об этом вам любой адвокат скажет. Поэтому в большинстве случаев и происходит вывоз ламп на полигон.

– Мы здесь делаем акцент на том, что речь идет о большом количестве ламп. Вольфрам не представляет опасности в одной лампочке. Но когда будет тысяча, пять или десять тысяч лампочек, то это будет другое влияние на окружающую среду. Кроме того, если мы говорим о нарушении условий тендерной документации, в которой требуется утилизация, а не захоронение, это невыполнение условий тендера за бюджетные средства.

– Как вы можете прокомментировать решение Запорожской ОВА допустить к тендеру только запорожские фирмы? Они оправдывают решение тем, что только так смогут проконтролировать утилизацию.

- Если есть нарушения по доступу к тендерам, участники могут обращаться в Антимонопольный комитет. Ранее управления экологии в областях были структурными подразделениями министерства. С 2012 года состоялось реформирование, децентрализация. И теперь они находятся в структуре областных государственных администраций. Они даже не всегда предоставляют нам информацию, только если есть поручение высшего уровня. Это проблема. Надеемся, что в рамках имплементации европейского законодательства, евроинтеграции мы возродим этот институт и у нас будут "руки на местах", исполнительные органы.

Утилизация отходов очень важна, уверен заместитель главы Минприроды Евгений Федоренко

Будут ли штрафы за неправильное выбрасывание мусора

- Когда, по вашему мнению, украинцы начнут сортировать мусор перед тем, как выбрасывать, как это принято в Евросоюзе?

– Необходимо, чтобы были стимулы. Например, за отсортированные отходы человек может платить меньше, а за неотсортированные – больше. Так происходит в странах Европейского союза. Там, кроме того, что есть разные цены, еще есть огромные штрафы, если узнают, что ты оставил не там пакет или сдал неотсортированный мусор. Так, к примеру, происходит в Германии и Австрии.

– Когда такие требования появятся в Украине?

– Верховная Рада уже приняла закон об управлении отходами. Это имплементация базовой рамочной директивы ЕС об управлении отходами. Закон вступает в силу 9 июля 2023 года. Но для того, чтобы он заработал, необходимо принять минимум три десятка нормативно-правовых актов, подробно регулирующих каждую сферу.

- То есть можем начинать пугать украинцев штрафами за неправильное выбрасывание мусора?

– Ничего страшного для населения. Здесь, прежде всего, речь идет о том, что должна быть создана законодательная основа для привлечения инвесторов в развитие системы управления отходами. В швейцарском городе Лугано премьер-министр Украины Денис Шмигаль представил план послевоенного восстановления Украины. В нем есть раздел "Экологическая безопасность", который включает в себя, если не ошибаюсь, 56 огромных проектов в направлении сферы окружающей среды. Один из них – это строительство соответствующей инфраструктуры управления отходами.

- Какие меры правительство будет осуществлять в первую очередь?

- Предусмотрено строительство мусороперерабатывающих заводов по кластерному типу. Берется определенное количество жителей — несколько ОТГ — и рассчитывается, какой завод может строиться. Это должно быть выгодно и людям, чтобы тарифы постоянно не повышались, и инвестору, вкладывающему средства. Это обычный европейский подход. Кроме того, предусмотрено введение информационной системы управления отходами. И это вопрос контроля. Это отслеживание отходов в течение всего их "жизненного" цикла: от момента образования до полной утилизации.

– Как быстро в Украине все алгоритмы обращения с бытовыми отходами станут такими же, как в Евросоюзе?

– Здесь должна быть постепенность процесса, эволюция. Это показали практика и опыт других стран ЕС. Им на это понадобилось 20-30 лет. И не все еще добились тех критериев, которые установлены. В Украине это тоже не произойдет за год-два. Необходимо привести в соответствие полигоны. Стихийные – закрыть или рекультивировать. Также следует предусмотреть, как будут работать финансовые механизмы.