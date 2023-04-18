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Скандал накаливания: Минприроды прояснило судьбу ламп после "шарового" обмена на Укрпочте

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Оксана Половина Оксана Половина
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Евгений Федоренко
Евгений Федоренко

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Евгений Федоренко рассказал об обмене ламп, утилизации отходов и сортировке мусора

После публикаций БизнесТелеграфа о недостатках программы замены ламп накаливания на энергосберегающие через отделения Укрпочты и о беспомощности правительства в вопросах их утилизации стало ясно, что единого ответственного за этот проект органа просто нет. Когда дело дошло до утилизации старых ламп накаливания, под критику попало и Минприроды. Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Евгений Федоренко разъяснил БизнесТелеграфу, почему у государства не сложилось с контролем всех стадий утилизации, а также рассказал, когда украинцев начнут штрафовать за выбрасывание несортированного мусора.

Сортировка со свалки нерентабельна для предприятий

- Почему в Украине до сих пор отсутствуют требования относительно обязательной утилизации ламп накаливания?

- Если говорить о лампах накаливания, то в обиходе их обычно просто выбрасывают на свалку вместе с бытовыми отходами. Сортировка со свалки нерентабельна для предприятий. Ценность ресурсов таких лампочек достаточно низкая и затраты даже на рабочую силу для сортировки не окупятся. Сейчас у нас несколько иная ситуация — есть огромный объем ламп по регионам и есть определенный диапазон времени, за который должен быть осуществлен обмен. И потому это действительно интересно компаниям, которые могут с этим работать. Эта сфера не лицензируется, потому что лампы накаливания не опасны в понимании нашего законодательства.

– Правда ли, что, определяя процедуру утилизации ламп, в правительстве поначалу даже не планировали участие Минприроды?

Разработчиком постановления было Минэкономики, оно же выступает координатором проекта. Коммуникацию по цифровизации заявок осуществляла Минцифра. Ответственность за проведение тендеров возложена на областные военные администрации. Это четко определено в постановлении правительства. Привлечение Минприроды было нашей инициативой. Мы присоединились, когда текст постановления был согласован. Наши правки касались того, что не должно быть захоронения, только утилизация. И чтобы ничего не попало на полигон. Закон определяет, что утилизация – это именно переработка с отделением ценных ресурсов.

- Как сейчас налажен контроль над тем, куда лампочки действительно попадут после того, как их собрали у людей на Укрпочте?

На рынке очень давно существуют соответствующие механизмы. В тендерных условиях у областных военных администраций есть абсолютное право их прописывать. Это может быть обязательство производить видеофиксацию всего процесса. То есть всего объема, а не мультик на две минуты. Фиксация может занять до месяца. Частные компании давно делают это. Второй способ, который уже не один год применяют на рынке частные компании, — присутствие ответственного лица, определенного со стороны заказчика в процессе всей утилизации.

- То есть Минприроды в этом процессе не задействовано?

- Есть другая часть контроля, и мы это отмечали во время совместных онлайн-совещаний. Если у нас будет информация, что по каким-то определенным регионам отходы попадают на полигон, а не производится их утилизация, сразу будет реагирование со стороны Минприроды. Согласно 303-му постановлению правительства, если есть информация о действиях, приводящих к загрязнению окружающей среды или угрожающих здоровью человека, принимается решение о проведении мероприятий внепланового контроля. Министерство согласовывает Госэкоинспекции проведение проверки. Приезжает инспекция и фиксирует нарушения. В зависимости от ущерба, причиненного такими правонарушениями, может быть наложен штраф или материалы передаются в правоохранительные органы.

- Но лампы накаливания не содержат никаких веществ, несущих угрозу окружающей среде. Об этом вам любой адвокат скажет. Поэтому в большинстве случаев и происходит вывоз ламп на полигон.

Мы здесь делаем акцент на том, что речь идет о большом количестве ламп. Вольфрам не представляет опасности в одной лампочке. Но когда будет тысяча, пять или десять тысяч лампочек, то это будет другое влияние на окружающую среду. Кроме того, если мы говорим о нарушении условий тендерной документации, в которой требуется утилизация, а не захоронение, это невыполнение условий тендера за бюджетные средства.

– Как вы можете прокомментировать решение Запорожской ОВА допустить к тендеру только запорожские фирмы? Они оправдывают решение тем, что только так смогут проконтролировать утилизацию.

- Если есть нарушения по доступу к тендерам, участники могут обращаться в Антимонопольный комитет. Ранее управления экологии в областях были структурными подразделениями министерства. С 2012 года состоялось реформирование, децентрализация. И теперь они находятся в структуре областных государственных администраций. Они даже не всегда предоставляют нам информацию, только если есть поручение высшего уровня. Это проблема. Надеемся, что в рамках имплементации европейского законодательства, евроинтеграции мы возродим этот институт и у нас будут "руки на местах", исполнительные органы.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко
Утилизация отходов очень важна, уверен заместитель главы Минприроды Евгений Федоренко

Будут ли штрафы за неправильное выбрасывание мусора

- Когда, по вашему мнению, украинцы начнут сортировать мусор перед тем, как выбрасывать, как это принято в Евросоюзе?

Необходимо, чтобы были стимулы. Например, за отсортированные отходы человек может платить меньше, а за неотсортированные – больше. Так происходит в странах Европейского союза. Там, кроме того, что есть разные цены, еще есть огромные штрафы, если узнают, что ты оставил не там пакет или сдал неотсортированный мусор. Так, к примеру, происходит в Германии и Австрии.

– Когда такие требования появятся в Украине?

Верховная Рада уже приняла закон об управлении отходами. Это имплементация базовой рамочной директивы ЕС об управлении отходами. Закон вступает в силу 9 июля 2023 года. Но для того, чтобы он заработал, необходимо принять минимум три десятка нормативно-правовых актов, подробно регулирующих каждую сферу.

- То есть можем начинать пугать украинцев штрафами за неправильное выбрасывание мусора?

Ничего страшного для населения. Здесь, прежде всего, речь идет о том, что должна быть создана законодательная основа для привлечения инвесторов в развитие системы управления отходами. В швейцарском городе Лугано премьер-министр Украины Денис Шмигаль представил план послевоенного восстановления Украины. В нем есть раздел "Экологическая безопасность", который включает в себя, если не ошибаюсь, 56 огромных проектов в направлении сферы окружающей среды. Один из них – это строительство соответствующей инфраструктуры управления отходами.

- Какие меры правительство будет осуществлять в первую очередь?

- Предусмотрено строительство мусороперерабатывающих заводов по кластерному типу. Берется определенное количество жителей — несколько ОТГ — и рассчитывается, какой завод может строиться. Это должно быть выгодно и людям, чтобы тарифы постоянно не повышались, и инвестору, вкладывающему средства. Это обычный европейский подход. Кроме того, предусмотрено введение информационной системы управления отходами. И это вопрос контроля. Это отслеживание отходов в течение всего их "жизненного" цикла: от момента образования до полной утилизации.

– Как быстро в Украине все алгоритмы обращения с бытовыми отходами станут такими же, как в Евросоюзе?

Здесь должна быть постепенность процесса, эволюция. Это показали практика и опыт других стран ЕС. Им на это понадобилось 20-30 лет. И не все еще добились тех критериев, которые установлены. В Украине это тоже не произойдет за год-два. Необходимо привести в соответствие полигоны. Стихийные – закрыть или рекультивировать. Также следует предусмотреть, как будут работать финансовые механизмы.

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#Укрпочта #Мусор #LED-лампа #Переработка #Лампа #Лампа накаливания #БизнесТелеграф