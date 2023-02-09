Сортируем мусор правильно: краткая инструкция для новичков

Поставьте дома контейнер под каждый вид мусора, чтобы здать его затем на переработку

В Мировом океане плавает 25 млрд тонн мусора. Этого можно было бы избежать, если бы каждый человек на Земле правильно сортировал мусор и выбрасывал его в специально отведенные места.

На портале "БЖ" рассказали о том, какой мусор необходимо сортировать и как правильно это делать. После переработки мусор можно использовать вторично для изготовления пакетов и даже вещей.

Переработка бумаги

Можно перерабатывать картон, офисную бумагу, газеты, глянцевые журналы, книги, тетради и упаковку из-под продуктов. Не подлежат сортировке бумажные полотенца, салфетки, туалетная бумага и обои. Эти предметы перерабатывались уже несколько раз, и, к тому же, в них содержится много клея, который снижает качество вторсырья.

Бумажные стаканчики и ламинированная бумага тоже не подлежат переработке. На них содержится тонкий слой полиэтилена, поэтому перерабатывать их очень дорого.

Перед переработкой необходимо правильно рассортировать бумагу. К примеру, ее можно разложить по типам: картон, белая бумага, серая бумага и цветная бумага.

Переработка пластика

В природе существует семь видов пластика, который различается по отметке в виде треугольника и цифре в нем. Важно, чтобы на пластиковой упаковке сохранилась эта маркировка — без нее пластик не подлежит переработке.

Маркировка №1 — ПЭТ бутылки. Подлежат переработке.

Маркировка №2 — полиэтилен высокой плотности. После переработки его используют для изготовления флаконов для лекарств, крышек и бутылок для молока.

Маркировка №4 — полиэтилен низкой плотности, который используется в изготовлении тянущихся пакетов, крышек и флаконов.

Маркировка №5 — полипропилен , который после переработки добавляют в многоразовую посуду, игрушки, контейнеры для еды и упаковки Tetra Pak.

Маркировка №3 — ПВХ, который не подлежит переработке. Это опасный для здоровья пластик, который запрещено использовать повторно.

Маркировка №6 — полистирол тоже не подходит для переработки. Из него изготавливают одноразовую посуду и контейнеры для еды в супермаркетах, упаковки для жидкого мыла. Этот материал непригоден для повторного использования.

Маркировка № 7 — трубочки и ушные палочки. Из-за их легкого веса эти предметы трудно спрессовать, поэтому для переработки они тоже не подходят.

Чтобы подготовить пластик к переработке, его нужно тщательно вымыть. Бутылки необходимо смять и закрыть крышкой, чтобы они занимали меньше места.

Переработка стекла

Пригодны для вторсырья стеклянные бутылки разного цвета как битые, так и целый. Также подходят банки из-под консервации и флаконы от лекарств. Не подлежат переработке хрусталь, жаростойкое и ударопрочное стекло, из которого делают посуду для микроволновых печей

Чтобы подготовить стекло к переработке, нужно его тщательно вымыть и избавить от крышки. Наклейки и дозаторы с флаконов снимать не нужно.

Сортировка металла

Металлические банки из-под напитков, флаконы из-под косметических средств (дезодорантов, лака для волос, пены для бритья), консервные банки и чистая фольга пригодны для повторного использования. А вот банки из-под краски и строительных материалов нельзя отправлять на переработку.

Чтобы металлическая емкость была пригодна для переработки, ее нужно промыть и осторожно сжать. Лучше всего это сделать ногой в обуви.

Переработка еды

Кожура от бананов и картофеля, семена от болгарского перца, кости или шелуха от лука тоже могут стать вторсырьем. Поставьте дома специальную емкость для пищевых отходов, которые после можно использовать в качестве удобрения на огороде. Продукты перегнивают и служат питательным веществом для растений. При правильном хранении, неприятный запах от пищевых отходов вы ощущать не будете.

Сортировка опасных отходов

К опасным отходам относятся батарейки, ртутные термометры, энергосберегающие лампы, бытовая техника и электроника, машинное масло, лекарства, жидкая химия. Эти отходы нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором — они подлежат специальной утилизации. В Украине за такую процедуру берут деньги, а узнать адреса утилизации батареек можно по ссылке. Другие опасные отходы можно сдать лицензированным переработчикам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно надевать мусорный пакет на ведро. Этот лайфхак упростит жизнь вам и вашей семье.