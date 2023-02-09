Сортуємо сміття правильно: коротка інструкція для новачків

Поставте вдома контейнер під кожен вид сміття, щоб здати його на переробку

У Світовому океані плаває 25 млрд. тонн сміття. Цього можна було б уникнути, якби кожна людина на Землі правильно сортувала сміття і викидала його у спеціально відведені місця.

На порталі "БЖ" розповіли про те, яке сміття необхідно сортувати і як правильно це робити. Після переробки сміття можна використовувати вдруге для виготовлення пакетів і навіть речей.

Переробка паперу

Можна переробляти картон, офісний папір, газети, глянцеві журнали, книги, зошити та упаковку з-під продуктів. Не підлягають сортуванню паперові рушники, серветки, туалетний папір та шпалери. Ці предмети перероблялися вже кілька разів, і до того ж у них міститься багато клею, який знижує якість вторинної сировини.

Паперові стаканчики та ламінований папір теж не підлягають переробці. Там міститься тонкий шар поліетилену, тому переробляти їх дуже дорого.

Перед переробкою потрібно правильно розсортувати папір. Наприклад, його можна розкласти за типами: картон, білий папір, сірий папір та кольоровий папір.

Переробка пластику

У природі існує сім видів пластику, який відрізняється за відміткою у вигляді трикутника та цифри у ньому. Важливо, щоб на пластиковій упаковці збереглося це маркування — без нього пластик не підлягає переробці.

Маркування №1 — ПЕТ пляшки. Підлягають переробці.

Маркування №2 – поліетилен високої щільності. Після переробки його використовують для виготовлення флаконів для ліків, кришок та пляшок для молока.

Маркування №4 — поліетилен низької щільності, який використовується у виготовленні пакетів, кришок і флаконів, що тягнуться.

Маркування №5 — поліпропілен, який після переробки додають до багаторазового посуду, іграшок, контейнерів для їжі та упаковки Tetra Pak.

Маркування №3 – ПВХ, який не підлягає переробці. Це небезпечний для здоров’я пластик, який заборонено використовувати повторно.

Маркування №6 — полістирол також не підходить для переробки. З нього виготовляють одноразовий посуд та контейнери для їжі у супермаркетах, упаковки для рідкого мила. Цей матеріал непридатний для повторного використання.

Маркування № 7 — трубочки та вушні палички. Через їхню легку вагу ці предмети важко спресувати, тому для переробки вони теж не підходять.

Щоб підготувати пластик до переробки, його потрібно ретельно вимити. Пляшки необхідно зім’яти та закрити кришкою, щоб вони займали менше місця.

Переробка скла

Придатні для вторинної сировини скляні пляшки різного кольору як биті, так і цілі. Також підходять банки з-під консервації та флакони від ліків. Не підлягають переробці кришталь, жаростійке та ударостійке скло, з якого виготовляють посуд для мікрохвильових печей.

Щоб підготувати скло до переробки, потрібно його ретельно вимити і позбавити кришки. Наклейки та дозатори з флаконів знімати не потрібно.

Сортування металу

Металеві банки з-під напоїв, флакони з-під косметичних засобів (дезодорантів, лаку для волосся, піни для гоління), консервні банки та чиста фольга придатні для повторного використання. А ось банки з-під фарби та будівельних матеріалів не можна відправляти на переробку.

Щоб металева ємність була придатна для переробки, її потрібно промити та обережно стиснути. Найкраще це зробити ногою у взутті.

Переробка їжі

Шкірка від бананів і картоплі, насіння від болгарського перцю, кістки або лушпиння від цибулі теж можуть стати вторинною сировиною. Поставте вдома спеціальну ємність для харчових відходів, які потім можна використовувати як добрива на городі. Продукти перегнивають і стають поживною речовиною для рослин. При правильному зберіганні неприємний запах від харчових відходів ви відчувати не будете.

Сортування небезпечних відходів

До небезпечних відходів відносяться батареї, ртутні термометри, енергозберігаючі лампи, побутова техніка та електроніка, машинне масло, ліки, рідка хімія. Ці відходи не можна викидати разом із звичайним сміттям — вони підлягають спеціальній утилізації. В Україні за таку процедуру беруть гроші, а дізнатися адреси утилізації батарейок можна за посиланням. Інші небезпечні відходи можна здати ліцензованим переробникам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно одягати сміттєвий пакет на відро. Цей лайфхак спростить життя вам та вашій родині.