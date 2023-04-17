Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже у травні: скільки платитимуть українці

Влада може як підвищити тарифи, так і продовжити діючі

Наприкінці квітня, а саме 30 числа, закінчується дія пільгового тарифу на електроенергію. Це означає, що з 1 травня 2023 року українці можуть платити за світло більше.

Докладно про те, на що чекати українцям у травні з тарифами на світло, розповіли на порталі "Економічна правда". Повідомляється, що розглядають одразу кілька варіантів подорожчання тарифів.

В Україні зараз діють два тарифи: для побутових споживачів, тобто населення, та для бізнесу. Вартість їхня різна. Для побутових споживачів, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф рахують по 1,44 грн, а для тих, хто споживає більше — по 1,68 грн за кВт-год.

Вартість електроенергії для юридичних осіб, тобто бізнесу, включає крім вартості самої електроенергії ще ПДВ, тариф, на розподіл, передачу, диспетчеризацію і поставку. Таким чином виходить, що 1 кВт-год для бізнесу коштує понад 6 гривень.

Дешева вартість електрики зараз можлива завдяки системі "забезпечення громадських інтересів" або так зване ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку). Ця система діє з 1 липня 2019 року і в березні була продовжена до 30 квітня. Після цього уряд повинен або знову продовжити цей механізм, або запропонувати нові тарифи.

Як розповів співрозмовник ЕП у Кабміні, уряд розглядає варіант поділу споживачів на дві категорії: ті, хто споживає до 1 тис. кВт-год на місяць, та тих, хто споживає більше. Від кількості споживаної електроенергії залежить і сам тариф.

"Для заможних людей, які використовують понад тисячу кіловат-годину на місяць, обговорюється встановлення тарифу 6–6,2 гривні. Його планують встановити на тривалий період, наприклад, на рік, а потім, у разі потреби, – переглянути", — розповів він.

Щодо споживачів, які намотують до однієї тисячі кіловат на місяць, то для них тариф ще обговорюється. Є можливість, що його можуть збільшити на 30-40%, але можуть залишити на нинішньому рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що частина українців може втратити субсидії вже у травні. Якщо споживачі мають борги, то субсидію на наступний опалювальний сезон вони не отримають.