Є борги — немає субсидій: когось з українців позбавлять виплат уже у травні

Стало відомо, хто не матиме компенсації на оплату комуналки з травня 2023 року

Домогосподарства, які мають заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг, з травня не отримуватимуть субсидії.

Як повідомили у прес-службі Мінсоцполітики, з травня проводитиметься перерахунок субсидії на наступний період – до квітня 2024 року. Головною умовою для її призначення є відсутність боргів по комуналці.

За українським законодавством, субсидії не призначатимуть тим, хто має заборгованість понад три місяці на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Важливо зазначити, що субсидію все ж таки можуть призначити тим, у кого на "папері" залишилися борги. Для цього потрібно їх закрити й надати квитанцію про сплату заборгованості або документ про укладання послуги про її реструктуризацію.

Є ще один виняток, коли субсидію можуть призначити боржнику. Йдеться про період, коли запущено процес оскарження заборгованості у судовому порядку.

Раніше "Телеграф" публікував покрокову інструкцію оформлення субсидії онлайн. Також ми писали про те, що заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма анонсував можливу реформу системи субсидування у нашій країні.