Есть долги — нет субсидий: кого из украинцев лишат выплат уже в мае

Стало известно, у кого не будет компенсации на оплату коммуналки с мая 2023 года

Домохозяйства, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, с мая не будут получать субсидии.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, с мая будет проводиться перерасчет субсидии на следующий период — до апреля 2024 года. Главным условием для ее назначения является отсутствие долгов по коммуналке.

По украинскому законодательству, субсидии не будут назначать тем, у кого есть задолженность свыше трех месяцев на сумму более 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Важно отметить, что субсидию все же могут назначить тем, у кого по "бумагам" остались долги. Для этого нужно их закрыть и предоставить квитанцию об уплате задолженности или документ о заключении с предоставлением услуги договора о ее реструктуризации.

Есть еще одно исключение, когда субсидию могут назначить должнику. Речь идет о периоде, когда запущен процесс обжалования задолженности в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" публиковал пошаговую инструкцию оформления субсидии онлайн. Также мы писали о том, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма анонсировал возможную реформу системы субсидирования в нашей стране.