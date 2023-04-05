Не выходя из дома: украинцам объяснили, как оформить субсидию через "Дію"

Опубликована пошаговая инструкция оформления субсидии онлайн

Украинцы могут оформить заявление на получение жилищной субсидии, не тратя свое время в долгих очередях. Сделать это можно онлайн, всего в несколько простых шагов.

Речь идет о самостоятельном оформлении субсидии через приложение "Дія". В данном случае вы должны быть авторизированны с помощью электронной подписи. Об этом пишет издание "Вікна".

Как оформить субсидию онлайн — пошаговая инструкция

первым делом необходимо авторизоваться на портале "Дія". Это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID;

после успешной авторизации следует перейти в меню "Услуги" и в раздел "Пенсии, льготы и помощь";

далее нужно выбрать пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме";

заполнить заявление на субсидию. В нем нужно указать следующую информацию: адрес, есть ли задолженность по коммуналке, какая именно вам нужна льгота. Также нужно указать номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, наличие счетчиков, информацию о доходах все всех членов домохозяйства, проживающих по этому адресу;

выбрать способ получения субсидии — на банковскую карту или на отделение Укрпочты;

при необходимости загрузить скрины или фотографии документов. Речь идет о справке о доходах, информации, которая отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры. Также это могут быть документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах;

убедиться в правильности данных и поставить электронную подпись, после чего нажать "Отправить". Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Его будут рассматривать в течение месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, как оформить субсидию через Пенсионный фонд онлайн. Для этого будет необходимо выполнить пять простых действий.