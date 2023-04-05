Не виходячи з дому: українцям пояснили, як оформити субсидію через "Дію"

Опубліковано покрокову інструкцію оформлення субсидії онлайн

Українці можуть оформити заяву на отримання житлової субсидії, не гаючи свій час у довгих чергах. Зробити це можна онлайн, лише за кілька простих кроків.

Йдеться про самостійне оформлення субсидії через додаток "Дія". У цьому разі ви повинні бути авторизовані за допомогою електронного підпису. Про це пише видання "Вікна".

Як оформити субсидію онлайн — покрокова інструкція

насамперед необхідно авторизуватися на порталі "Дія". Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID;

після успішної авторизації слід перейти в меню "Послуги" і до розділу "Пенсії, пільги та допомога";

далі слід вибрати пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі";

заповнити заяву на субсидію. У ній потрібно вказати таку інформацію: адреса, чи є заборгованість з комуналки, яка саме вам потрібна пільга. Також потрібно вказати номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, наявність лічильників, інформацію про доходи всіх членів домогосподарства, які проживають за цією адресою;

вибрати спосіб отримання субсидії — на банківську картку чи відділення Укрпошти;

у разі потреби завантажити скріни або фотографії документів. Йдеться про довідку про доходи, інформацію, яка відсутня у податковому та Пенсійному фонді, договір оренди квартири. Також це можуть бути документи, які б підтверджували перебування особи у складних життєвих обставинах;

переконатися у правильності даних і поставити електронний підпис, після чого натиснути "Надіслати". Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Його розглядатимуть упродовж місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, як оформити субсидію через Пенсійний фонд онлайн. Для цього потрібно буде виконати п’ять простих дій.