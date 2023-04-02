Субсидія для переселенців: куди подавати заяву та які є особливості

Переселенці можуть отримувати субсидію тільки на одну адресу

З квітня українцям перераховують субсидії. Частина громадян перестане їх отримувати через зміну доходу, наприклад, зростання пенсії, чи достатній рівень прибутку для оплати комунальних послуг. Зазначимо, що торкнутися обмеження можуть і ВПО.

Загалом переселенці мають право отримати субсидію, навіть не маючи договору на оренду житла. В декларації просто вказуються всі проживаючі. Подати документи можна як у Пенсійному фонді чи ЦНАПі, так і в уповноваженої особи при виконкомі місцевої ради. Подати документи можна онлайн на порталі ПФУ, "Дія" чи в мобільному додатку Пенсійного фонду.

Варто зауважити, що допомога на проживання для ВПО не враховується при призначенні субсидії. При подачі заявки треба буде додати довідку про статус ВПО та перелік проживаючих. Іноді для підтвердження до ВПО може прийти комісія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові субсидії українці отримуватимуть з травня. Приводом для того, аби їх втратити можуть стати борги за комунальні послуги. Водночас є способи все ж таки отримати допомогу від держави на оплату ЖКП. Треба знати, що якщо людина не виконуватиме зобов'язання, субсидію можуть знову відібрати.