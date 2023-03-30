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Субсидії на неопалювальний сезон може не бути: в якому випадку її скасують

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидія виплачується тим, хто не може сплатити за ЖКП самостійно Новина оновлена 30 березня 2023, 07:24
Субсидія виплачується тим, хто не може сплатити за ЖКП самостійно. Фото Колаж "Телеграфу"

Опалення відтягувало на себе до 80% плати за комунальні послуги

З травня українські родини можуть втратити субсидії. Цьому можуть бути одразу кілька причин. Одна з них — борги за комунальні послуги.

Також, допомога надається лише тим українцям, чиї доходи не дозволяють сплачувати за комунальні послуги в повному обсязі. Оскільки опалювальний сезон в субсидіях з травня офіційно закінчується і левової частки витрат на комуналку не буда, то субсидію на неопалювальний сезон можуть скасувати. Наприклад, не допомагатимуть грошима, якщо плата за комуналку займає приблизно до 20% доходу. Перед опалювальним сезоном проведуть новий перерахунок.

Причинами для скасування субсидії також можуть бути коштовні покупки та отримання житла. Якщо ж про настання обставин, які не дають право на отримання субсидії людина не повідомила протягом 30 днів, то субсидію не тільки припинять виплачувати, а й стягнуть зайве виплачену суму на користь держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сума переплати може бути не тільки стягнена через суд, а виключена з розміру призначеної надалі допомоги. Зазначимо, окрім попередньо описаного випадку, до стягнення суми субсидії може призвести помилка в декларації.

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