Українців змусять повернути субсидії, проте не всіх - кого це може торкнутися

Держава може забрати свої гроші, однак лише за деяких умов

В Україні досить багато жителів, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги, тому, попри нестабільну економічну ситуацію, держава продовжує їм допомагати. Серед грошових виплат, на які можуть розраховувати українці, є й житлові субсидії. Однак, існують категорії громадян, які такої можливості можуть бути позбавлені.

Як пише видання "Патріоти України", деяких громадян можуть позбавити субсидії при умові, що будуть розкриті факти, що були приховані отримувачами під час оформлення державної грошової допомоги, а саме:

якщо у заяві чи декларації вказано недостовірну інформацію, що вплинула на встановлення права на житлову субсидію та безпосереднього визначення її розміру, що у підсумку перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);

якщо субсидіант не повідомив про факти, що вплинули на перегляд права на призначення грошової допомоги або її розміру, впродовж 30 календарних днів з дня їхньої появи.

Як держава може повернути свої кошти

У випадку, якщо отримувач все ж залишив гроші собі, держава залишає за собою право зменшити щомісячну суму допомоги, аби в подальшому переплачена сума була поступово погашена. Водночас в рамках чинного законодавства, отримувача субсидій можуть вираховувати не більше 20% від суми, що йому належить.

При умові, що боржнику призначать грошову допомогу вже на наступний період, то сума боргу буде врахована одразу, і розмір субсидії відповідно скоротять вже з урахуванням відповідної заборгованості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як розрахувати суму житлової субсидії у 2023 році.