Украинцев заставят вернуть субсидии, однако не всех – кого это может затронуть

Государство может забрать свои деньги, но только при некоторых условиях

В Украине достаточно много жителей, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, поэтому, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, государство продолжает им помогать. Среди денежных выплат, на которые могут рассчитывать украинцы, есть и жилищные субсидии. Однако существуют категории граждан, которые могут быть лишены такой возможности.

Как пишет издание "Патриоты Украины", некоторых граждан могут лишить субсидии при условии, что будут раскрыты факты, скрытые получателями при оформлении государственной денежной помощи, а именно:

если в заявлении или декларации указана недостоверная информация, повлиявшая на установление права на жилищную субсидию и непосредственное определение ее размера, что в итоге превысило 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен);

если субсидиант не сообщил о фактах, повлиявших на пересмотр права на назначение денежной помощи или его размера, в течение 30 календарных дней со дня их появления.

Как государство может вернуть свои средства

В случае если получатель все же оставил деньги себе, государство оставляет за собой право уменьшить ежемесячную сумму пособия, чтобы в дальнейшем переплаченная сумма была постепенно погашена. В то же время в рамках действующего законодательства получателя субсидий могут лишить не более 20% от принадлежащей ему суммы.

При условии, что должнику назначат денежную помощь уже на следующий период, сумма долга будет учтена сразу, и размер субсидии соответственно сократят уже с учетом соответствующей задолженности.

Ранее "Телеграф" сообщал, как рассчитать сумму жилищной субсидии в 2023 году.