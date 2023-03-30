Субсидии на неотапливаемый сезон может не быть: в каком случае ее отменят

Отопление оттягивало на себя до 80% платы за коммунальные услуги

С мая украинские семьи могут лишиться субсидий. Этому может быть сразу несколько причин. Одна из них – долги за коммунальные услуги.

Также, помощь оказывается только украинцам, чьи доходы не позволяют платить за коммунальные услуги в полном объеме. Поскольку отопительный сезон в субсидиях с мая официально заканчивается и львиной доли расходов на коммуналку не будет, субсидию на неотапливаемый сезон могут отменить. К примеру, не будут помогать деньгами, если плата за коммуналку занимает примерно до 20% дохода. Перед отопительным сезоном будет проведен новый пересчет.

Причинами для отмены субсидии могут быть также ценные покупки и получение жилья. Если же о наступлении обстоятельств, не дающих право на получение субсидии, человек не сообщил в течение 30 дней, то субсидию не только прекратят выплачивать, но и взыскать излишне выплаченную сумму в пользу государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сумма переплаты может быть не только взыскана через суд, но исключена из размера назначенной в дальнейшем помощи. Отметим, что кроме предварительно описанного случая, к взысканию суммы субсидии может привести ошибка в декларации.