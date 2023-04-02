Субсидия для переселенцев: куда подавать заявление и какие особенности

Переселенцы могут получать субсидию только по одному адресу

С апреля украинцам перечисляют субсидии. Часть граждан перестанет их получать из-за изменения дохода, например, роста пенсии или достаточного уровня прибыли для оплаты коммунальных услуг. Отметим, что затронуть ограничения могут и ВПЛ.

В общем, переселенцы имеют право получить субсидию, даже не имея договора на аренду жилья. В декларации просто указываются все проживающие. Подать документы можно как в Пенсионный фонд или ЦНАП, так и у уполномоченного лица при исполкоме местного совета. Подать документы можно онлайн на портале ПФУ, Действие или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Следует отметить, что помощь на проживание для ВПЛ не учитывается при назначении субсидии. При подаче заявки нужно будет добавить справку о статусе ВПЛ и перечне проживающих. Иногда для подтверждения ВПЛ может прийти комиссия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые субсидии украинцы будут получать с мая. Поводом к тому, чтобы их потерять могут стать долги за коммунальные услуги. В то же время, есть способы все же получить помощь от государства на оплату ЖКУ. Следует знать, что если человек не будет выполнять обязательства, субсидию могут снова отобрать.