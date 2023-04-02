Укр

Субсидия для переселенцев: куда подавать заявление и какие особенности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Субсидии доступны для ВПЛ
Субсидии доступны для ВПЛ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Переселенцы могут получать субсидию только по одному адресу

С апреля украинцам перечисляют субсидии. Часть граждан перестанет их получать из-за изменения дохода, например, роста пенсии или достаточного уровня прибыли для оплаты коммунальных услуг. Отметим, что затронуть ограничения могут и ВПЛ.

В общем, переселенцы имеют право получить субсидию, даже не имея договора на аренду жилья. В декларации просто указываются все проживающие. Подать документы можно как в Пенсионный фонд или ЦНАП, так и у уполномоченного лица при исполкоме местного совета. Подать документы можно онлайн на портале ПФУ, Действие или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Следует отметить, что помощь на проживание для ВПЛ не учитывается при назначении субсидии. При подаче заявки нужно будет добавить справку о статусе ВПЛ и перечне проживающих. Иногда для подтверждения ВПЛ может прийти комиссия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые субсидии украинцы будут получать с мая. Поводом к тому, чтобы их потерять могут стать долги за коммунальные услуги. В то же время, есть способы все же получить помощь от государства на оплату ЖКУ. Следует знать, что если человек не будет выполнять обязательства, субсидию могут снова отобрать.

Теги:
#Субсидия #Субсидии #ВПЛ