Что нужно сделать, чтобы получать субсидию даже при наличии долгов за коммуналку

Обмануть государство не получится — за ситуацией будут следить

В Украине в апреле истекает срок выплаты субсидий за отопительный сезон. Сумма оказываемой помощи будет перечислена. Именно за апрель нужно разобраться с долгами за коммунальные услуги.

Как пояснили на сайте уполномоченного по правам человека, наличие задолженности за коммунальные услуги может служить основанием для отказа в субсидии в нескольких случаях. Но варианты получать помощь все-таки есть.

В каких случаях из-за долгов отказывают в субсидии:

задолженность просрочена более чем на три месяца на тот день, когда об этом сообщили,

срок исковой давности для взыскания долга не истек — три года,

общая сумма долга на день обращения больше 680 грн.

Исключением, когда такой долг не влияет на субсидию, есть ситуации, когда Минсоцполитики не обеспечило финансирование субсидии или когда есть долг за услугу поставки и распределения природного газа, начисленную исполнителем коммунальной услуги.

Для того чтобы получать субсидию, нужно погасить долг (с документальным подтверждением), заключить договор о реструктуризации, обжаловать долг в суде (наличие определения об открытии производства по делу).

Документы, подтверждающие получение права на получение субсидии, нужно подать в ПФУ. В то же время, если человек договор на реструктуризацию заключил и не выполняет обязательства, субсидию выплачивать прекращают. Другим вариантом обойти проблему может быть подача на субсидию на виды коммунальных услуг, по которым нет долгов.

Ранее Телеграф писал о том, что на неотапливаемый сезон тем пользователям, которые без отопления имеют сумму на оплату ЖКУ "подъемную" для их уровня доходов, выплаты будут отменять. Пересчет стоит ожидать за полгода перед очередным отопительным сезоном.