Що слід зробити, аби отримувати субсидію навіть при наявності боргів за комуналку

Надурити державу не вийде — за ситуацією слідкуватимуть

В Україні в квітні спливає термін виплати субсидій за опалювальний сезон. Сума надаваної допомоги буде перерахована. Саме за квітень треба розібратися з боргами за комунальні послуги.

Як пояснили на сайті уповноваженого з прав людини, наявність заборгованості за комунальні послуги може бути підставою для відмови у субсидії у кількох випадках. Та варіанти отримувати допомогу все ж таки є.

В яких випадках через борги відмовляють у субсидії:

заборгованість прострочена на понад три місяці на той день, коли про це повідомили,

строк позовної давності для стягнення боргу не минув — три роки,

загальна сума боргу на день звернення більша за 680 грн.

Винятками, коли такий борг не впливає на субсидію є ситуації, коли Мінсоцполітики не забезпечило фінансування субсидії чи коли є борг з послугу постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги.

Для того аби отримувати субсидію треба погасити борг (з документальним підтвердженням), укласти договір про реструктуризацію, оскаржити борг в суді (наявність ухвали про відкриття провадження у справі).

Документи, що підтверджують набуття права на отримання субсидії треба подати до ПФУ. Водночас, якщо людина договір на реструктуризацію уклала, та не виконує зобов’язання, субсидію виплачувати припинять. Іншим варіантом обійти проблему може бути подача на субсидію на ті види комунальних послуг, за якими немає боргів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на неопалювальний сезон тим користувачам, які без опалення мають суму на оплату ЖКП "підйомну" для їхнього рівня доходів, виплати скасовуватимуть. Перерахунку варто чекати за пів року перед черговим опалювальним сезоном.