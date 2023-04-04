Із травня порахують нові субсидії: чи треба знову подавати документи

Субсидії призначатимуть на рік

На початку квітня українці отримують субсидію на оплату комунальних послуг за березень, а в травні — за квітень. Та з останнього місяця весни вже йтиме обрахунок субсидії на неопалювальний сезон. Її отримувачам пролонгують автоматично.

Начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова в ефірі Українського радіо розповіла, що перерахування відбувається без додаткового звернення людини і за умови, що нічого не змінилося в даних — майновому стані чи складі родини. У разі змін про них треба повідомити протягом 30 днів.

Варто нагадати, що субсидії призначатимуть на період до квітня 2024 року. Перестати отримувати пільгу від держави можна через борги за комунальні послуги. З цим питанням варто розібратися до кінця квітня.

Також сума субсидії може зменшитися для тих, хто отримує пенсії. При збільшенні доходів у вигляді березневого підвищення, сума державної допомоги зменшується. Через це на неопалювальний сезон субсидія може скоротитися до нуля чи дуже малої суми, адже левова частка оплати за послуги ЖКГ припадали на оплату опалення або газу чи електрики для нього.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси отримання субсидії для ВПО. Зокрема, зробити це можна без договору на оренду житла.