С мая посчитают новые субсидии: нужно ли снова подавать документы

Субсидии будут назначаться на год

В начале апреля украинцы получат субсидию на оплату коммунальных услуг за март, а в мае за апрель. Но с последнего месяца весны уже пойдет расчет субсидии на неотапливаемый сезон. Ее получателям пролонгируют автоматически.

Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сычугова в эфире Украинского радио рассказала, что перечисление происходит без дополнительного обращения человека и при условии, что ничего не изменилось в данных — имущественном состоянии или составе семьи. В случае изменений о них следует сообщить в течение 30 дней.

Следует напомнить, что субсидии будут назначаться на период до апреля 2024 года. Перестать получать льготу от государства можно из-за долгов за коммунальные услуги. С этим вопросом следует разобраться до конца апреля.

Также сумма субсидии может уменьшиться для получающих пенсии. При увеличении доходов в виде мартовского повышения, сумма государственного пособия уменьшается. Поэтому на неотапливаемый сезон субсидия может сократиться до нуля или очень малой суммы, ведь львиная доля оплаты за услуги ЖКХ приходилась на оплату отопления или газа или электричества для него.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах получения субсидии для ВПЛ. В частности, сделать это можно без договора на аренду жилья.