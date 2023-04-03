Субсидия для переселенцев: можно ли получить без договора на аренду жилья
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Для оформления заявки на получение субсидии переселенцам понадобится пять основных документов
Субсидии в Украине на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйств, который зарегистрирован в помещении или же имеет договор аренды. Однако в этом случае также есть исключения.
Так, переселенцы имеют право на получение субсидии, даже не имея договора на аренду жилья, но фактически проживая в нем. Им просто необходимо указать в декларации всех проживающих. Об этом пишет издание "Трибуна".
Следует отметить, что для ВПЛ при назначении субсидии не учитывается помощь на проживание. При подаче заявки нужно добавить справку о статусе ВПЛ и перечне проживающих. Для подтверждения статуса внутренне перемещенного лица также может понадобиться прохождение комиссии.
Какие нужны документы для получения субсидии:
- данные о жильцах домохозяйства;
- декларация о доходах и расходах;
- заявление о назначении субсидии;
- справка о статусе ВПЛ;
- паспорт, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП).
Подавать документы можно в режиме онлайн — через сайт ПФУ и мобильное приложение или на портале "Дія". Также граждане могут обращаться непосредственно в ПФУ или ЦНАП.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно подать заявление на получение субсидии в Украине в режиме онлайн. Сделать это можно двумя способами.