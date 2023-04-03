Субсидия для переселенцев: можно ли получить без договора на аренду жилья

Для оформления заявки на получение субсидии переселенцам понадобится пять основных документов

Субсидии в Украине на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйств, который зарегистрирован в помещении или же имеет договор аренды. Однако в этом случае также есть исключения.

Так, переселенцы имеют право на получение субсидии, даже не имея договора на аренду жилья, но фактически проживая в нем. Им просто необходимо указать в декларации всех проживающих. Об этом пишет издание "Трибуна".

Следует отметить, что для ВПЛ при назначении субсидии не учитывается помощь на проживание. При подаче заявки нужно добавить справку о статусе ВПЛ и перечне проживающих. Для подтверждения статуса внутренне перемещенного лица также может понадобиться прохождение комиссии.

Какие нужны документы для получения субсидии:

данные о жильцах домохозяйства;

декларация о доходах и расходах;

заявление о назначении субсидии;

справка о статусе ВПЛ;

паспорт, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП).

Подавать документы можно в режиме онлайн — через сайт ПФУ и мобильное приложение или на портале "Дія". Также граждане могут обращаться непосредственно в ПФУ или ЦНАП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно подать заявление на получение субсидии в Украине в режиме онлайн. Сделать это можно двумя способами.