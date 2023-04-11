Укр

Подавать на субсидию нужно снова: 5 категорий лиц, которые должны обновить документы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинцам предоставляют помощь на оплату ЖКУ Новость обновлена 11 апреля 2023, 09:20
Украинцам предоставляют помощь на оплату ЖКУ. Фото pixabay.com

Пересчет субсидии в большинстве своем будет автоматический.

В мае начнут начислять новую субсидию – на неотапливаемый сезон. Большинству украинцев льготы и помощь будут назначены автоматически, но есть и те, кому нужно обращаться за субсидией отдельно.

Как сообщает Правительственный портал, таких категорий пять. Заново подать заявление и декларацию следует, если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Также поводом для передачи документов являются:

  • аренда членам домохозяйства жилья для проживания и оплаты коммунальных услуг,
  • если количество проживающих меньше официально зарегистрированного,
  • когда субсидия необходима для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива,
  • если в отопительный сезон субсидия была назначена на 0 грн.

Для назначения субсидии на неотапливаемый сезон в таких случаях необходимо подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Если успеть за два месяца с начала сезона — субсидию назначат с даты начала, но не раньше, чем возникло право ее получать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как именно можно подать заявление на получение субсидии, не выходя из дома. Также онлайн можно проверить и сумму назначенной субсидии.

Теги:
#Заявление #Субсидия #Коммуналка #Субсидии