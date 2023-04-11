Подавать на субсидию нужно снова: 5 категорий лиц, которые должны обновить документы

Пересчет субсидии в большинстве своем будет автоматический.

В мае начнут начислять новую субсидию – на неотапливаемый сезон. Большинству украинцев льготы и помощь будут назначены автоматически, но есть и те, кому нужно обращаться за субсидией отдельно.

Как сообщает Правительственный портал, таких категорий пять. Заново подать заявление и декларацию следует, если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Также поводом для передачи документов являются:

аренда членам домохозяйства жилья для проживания и оплаты коммунальных услуг,

если количество проживающих меньше официально зарегистрированного,

когда субсидия необходима для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива,

если в отопительный сезон субсидия была назначена на 0 грн.

Для назначения субсидии на неотапливаемый сезон в таких случаях необходимо подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Если успеть за два месяца с начала сезона — субсидию назначат с даты начала, но не раньше, чем возникло право ее получать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как именно можно подать заявление на получение субсидии, не выходя из дома. Также онлайн можно проверить и сумму назначенной субсидии.