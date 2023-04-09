Нормы потребления ограничены: на какую часть коммуналки начисляется субсидия

Максимальное количество киловатт, с оплатой которых поможет государство, жестко нормировано.

С мая в Украине будут начисляться новые субсидии на неотапливаемый период. Помощь государства распространяется на потребление в рамках нормативов.

Однако для разных пользователей эти нормативы разные. Они зависят от места обитания, наличия газа и горячей воды.

Для домов с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением норматив составляет 70 кВт/ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека плюс по 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства). В общей сложности количество не должно превышать 190 кВт/ч в месяц.

Для домов с горячей водой и электроплитами норматив 110 кВт/ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека плюс дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена. Максимальное количество – 230 кВт/ч в месяц.

Для домов с электроплитами и без горячего водоснабжения – 130 кВт/ч в месяц на семью, дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена. В общей сложности не более 250 кВт/ч в месяц.

Для домов без электроплит, без газовых водонагревательных приборов и центрального горячего водоснабжения – 100 кВт/ч в месяц на семью, дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи. В общей сложности не более 220 кВт/ч в месяц.

Для жилья в селах и поселках городского типа — 30 кВт/ч в месяц на человека. На другие виды коммунальных услуг действуют другие нормативы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сумму начисленной субсидии можно проверить онлайн. Сейчас в Украине действует механизм, когда человека льготу выдают наличными или на карту, а он сам распределяет оплату.