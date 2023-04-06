В несколько кликов: как проверить начисление субсидии онлайн

Нужно выполнить три простых шага

Проверка информации по начислению субсидии сделана для украинцев таким же удобным способом, как и ее оформление — не выходя из дома, всего в несколько кликов. Для этого понадобится ввести информацию о вашем месте жительства.

Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Выплаты рассчитываются на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля, а также неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября. Узнать, начислена ли вам субсидия, можно через сайт Минсоцполитики, сообщает Факты ICTV.

Как проверить начисление субсидии

перейти на сайт Минсоцполитики;

ввести личные данные (область, город, улицу, номер квартиры и дома). Такие личные данные как номер паспорта, ФИО, ИНН и прочее — вводить не нужно;

нажать "Искать";

Далее на сайте появится информация о вашей субсидии — ее наличие или отсутствие, сумма выплаты, а также данные о периоде назначения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что задолженность за коммунальные услуги может быть причиной для отказа в назначении субсидии. Однако есть одно исключение, в котором даже при учете долга предоставят субсидию.