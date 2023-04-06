У декілька кліків: як перевірити нарахування субсидії онлайн

Потрібно виконати три простих кроки

Перевірку інформації щодо нарахування субсидії зроблено для українців у такий самий зручний спосіб, як і її оформлення — не виходячи з дому всього в декілька кліків. Для цього знадобиться ввести інформацію про ваше місце проживання.

Субсидія на оплату комунальних послуг призначається від місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Виплати розраховуються на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня, а також неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня. Дізнатися, чи вам нарахована субсидія, можна через сайт Мінсоцполітики, повідомляють Факти ICTV.

Як перевірити нарахування субсидії

зайти на сайт Мінсоцполітики;

ввести особисті дані (область, місто, вулицю, номер квартири та будинку). Такі особисті дані як номер паспорта, ПІБ, ІПН та інше – вводити не потрібно;

натиснути "Шукати";

Далі на сайті з’явиться інформація про вашу субсидію – її наявність чи відсутність, сума виплати, а також дані про період призначення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заборгованість за комунальні послуги може бути причиною відмови у призначенні субсидії. Однак є один виняток, у якому навіть при обліку боргу нададуть субсидію.