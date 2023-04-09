Норми споживання обмежені: на яку частину комуналки нараховується субсидія

Максимальна кількість кіловат, з оплатою яких допоможе держава жорстко нормована

З травня в Україні нараховуватимуть нові субсидії на неопалювальний період. Допомога держави розповсюджується на споживання в рамках нормативів.

Однак для різних користувачів ці нормативи різні. Вони залежать від місця проживання, наявності газу та гарячої води.

Для будинків з газовими плитами та централізованим гарячим водопостачанням норматив складає 70 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи плюс по 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства). Загалом кількість не має перевищувати 190 кВт/г на місяць.

Для будинків з гарячою водою та електроплитами норматив 110 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи плюс додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена. Максимальна кількість — 230 кВт/г на місяць.

Для будинків з електроплитами та без гарячого водопостачання — 130 кВт/г на місяць на сім’ю, додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена. Загалом не більше 250 кВт/г на місяць.

Для будинків без електроплит, без газових водонагрівальних приладів і центрального гарячого водопостачання — 100 кВт/г на місяць на сім’ю, додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї. Загалом не більш як 220 кВт/г на місяць.

Для помешкань у селах і селищах міського типу — 30 кВт/г на місяць на одну особу. На інші види комунальних послуг діють інші нормативи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суму нарахованої субсидії можна перевірити онлайн. Наразі в Україні діє механізм, коли людини пільгу видають готівкою чи на карту, а вона сама розподіляє оплату.