Відповідальність за дані несе людина: як можуть забрати надміру сплачену субсидію

Надміру виплачені гроші треба повернути

В Україні триває підготовка до нового перерахунку субсидій. Допомога надається тим, хто не може сам розрахуватися за комунальні послуги.

При зверненні людина має подати заяву та інформацію про доходи та майно. Як зазначають у Пенсійному фонді, людина несе за достовірність цих даних відповідальність.

У разі якщо субсидія була призначена в розмірі на більше за 170 грн від потрібної та виплачена, надлишок треба буде повернути державі. Також умовою для повернення може стати те, що людина не повідомила про зміну обставин, які впливають на розмір або призначення субсидії протягом 30 календарних днів.

Якщо субсидія була призначена, але є надмірна виплата, то суму переплати держава може утримувати у щомісячній допомозі. Зменшити суму можуть на 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав, як саме можна перевірити суму призначеної субсидії. Також найближчим часом в Україні буде змінюватися механізм призначення субсидій.