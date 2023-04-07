В Україні хочуть змінити механізм виплати субсидій: які проблеми можуть виникнути

Нововведення може спровокувати певні проблеми, в результаті яких українці залишаться без субсидій

В Україні, попри нестабільну економічну ситуацію, держава продовжує допомагати нужденним. Серед соціальних виплат, які отримують українці навіть в умовах війни, залишаються й житлові субсидії. Проте вже найближчим часом механізм їх виплати може бути змінений.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, серед основних змін — повна монетизація державної допомоги та її виплата виключно після того, як отримувач розрахується з боргами за комунальні послуги, — пишуть Патріоти України.

За його словами, під час нарахування соціальних виплат одразу враховуються й рахунки за комуналку. Однак при умові, що влада все ж реалізує ці зміни, як механізм оплати за комунальні послуги, так і виплати субсидій зміняться. Зокрема, іншою стане саме черговість виплат.

Представник ОП переконаний, що для когось з українців це матиме вкрай велике значення, а для когось — вирішальне.

"Влада має намір змінити порядок розрахунку за субсидіями. Спочатку клієнт має повністю розрахуватись за отримані комунальні послуги. А лише потім йому компенсують витрати на суму субсидії. Зрештою це рішення держави — допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це не автоматично дешева ціна для всіх", — пояснив він.

Водночас, додав Шурма, уряд не зважає на той факт, що більшість українців просто не мають "вільної суми", аби погасити борги за комуналку. Це може призвести до того, що люди вимушено відмовляться від сплати заборгованості, що в подальшому призведе до того, що їм скасують виплату субсидії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як оформити субсидію, якщо у вас є борги за комунальні послуги.