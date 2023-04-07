В Украине хотят изменить механизм выплаты субсидий: какие проблемы могут возникнуть

Нововведение может спровоцировать определенные проблемы, в результате которых украинцы лишатся субсидий

В Украине, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, государство продолжает помогать нуждающимся. Среди социальных выплат, получаемых украинцами даже в условиях войны, остаются и жилищные субсидии. Однако уже в ближайшее время механизм их выплаты может быть изменен.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, среди основных изменений – полная монетизация государственной помощи и ее выплата исключительно после того, как получатель рассчитается с долгами за коммунальные услуги, – пишут Патриоты Украины.

По его словам, при начислении социальных выплат сразу учитываются и счета за коммуналку. Однако при условии, что власти все же реализуют эти изменения, как механизм оплаты за коммунальные услуги, так и выплаты субсидий изменятся. В частности, другой станет именно очередность выплат.

Представитель ОП убежден, что для кого-то из украинцев это будет иметь очень большое значение, а для кого решающее.

"Власть намерена изменить порядок расчета по субсидиям. Сначала клиент должен полностью рассчитаться за полученные коммунальные услуги. А лишь потом ему компенсируют расходы на сумму субсидии. В конце концов это решение государства помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически более дешевая цена для всех", — пояснил он.

В то же время, добавил Шурма, правительство не учитывает тот факт, что большинство украинцев просто не имеют "свободной суммы", чтобы погасить долги за коммуналку. Это может привести к тому, что люди вынужденно откажутся от уплаты по задолженности, что в дальнейшем приведет к отмене выплаты субсидии.

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