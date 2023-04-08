Ответственность за данные несет человек: как могут забрать излишне уплаченную субсидию
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Чрезмерно выплаченные деньги нужно вернуть
В Украине продолжается подготовка к новому перерасчету субсидий. Помощь оказывается тем, кто не может сам рассчитаться за коммунальные услуги.
При обращении человек должен подать заявление и информацию о доходах и имуществе. Как отмечают в Пенсионном фонде, человек несет ответственность за достоверность этих данных.
В случае если субсидия была назначена в размере более 170 грн от нужной и выплачена, излишек нужно будет вернуть государству. Также условием возвращения может стать то, что человек не сообщил об изменении обстоятельств, влияющих на размер или назначение субсидии в течение 30 календарных дней.
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Если субсидия была назначена, но есть чрезмерная выплата, то сумму переплаты государство может содержать в ежемесячной помощи. Уменьшить сумму могут на 20%.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как именно можно проверить сумму назначенной субсидии. Также в ближайшее время в Украине будет изменяться механизм назначения субсидий.