Подавати на субсидію треба знову: 5 категорій осіб, які мають оновити документи
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Перерахунок субсидії здебільшого буде автоматичний
В травні почнуть нараховувати нову субсидію — на неопалювальний сезон. Більшості українців пільги та допомогу перепризначать автоматично, але є й ті, кому треба звертатися по субсидію окремо.
Як повідомляє Урядовий портал, таких категорій п’ять. Наново подати заяву та декларацію треба, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.
Також приводом для переподачі документів є:
- оренда членам домогосподарства житла для проживання та сплата комунальних послуг,
- якщо кількість проживаючих менша від офіційно зареєстрованої,
- коли субсидія потрібна на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
- якщо в опалювальний сезон субсидія була призначена на рівні 0 грн.
Для призначення субсидії на неопалювальний сезон в таких випадках треба подати нову заяву та декларацію в Пенсійний фонд. Якщо встигнути за два місяці з початку сезону — субсидію призначать з дати початку, але не раніше як виникло право її отримувати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як саме можна подати заяву на отримання субсидії, не виходячи із дому. Також онлайн можна перевірити і суму призначеної субсидії.