Подавати на субсидію треба знову: 5 категорій осіб, які мають оновити документи

Перерахунок субсидії здебільшого буде автоматичний

В травні почнуть нараховувати нову субсидію — на неопалювальний сезон. Більшості українців пільги та допомогу перепризначать автоматично, але є й ті, кому треба звертатися по субсидію окремо.

Як повідомляє Урядовий портал, таких категорій п’ять. Наново подати заяву та декларацію треба, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Також приводом для переподачі документів є:

оренда членам домогосподарства житла для проживання та сплата комунальних послуг,

якщо кількість проживаючих менша від офіційно зареєстрованої,

коли субсидія потрібна на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,

якщо в опалювальний сезон субсидія була призначена на рівні 0 грн.

Для призначення субсидії на неопалювальний сезон в таких випадках треба подати нову заяву та декларацію в Пенсійний фонд. Якщо встигнути за два місяці з початку сезону — субсидію призначать з дати початку, але не раніше як виникло право її отримувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як саме можна подати заяву на отримання субсидії, не виходячи із дому. Також онлайн можна перевірити і суму призначеної субсидії.