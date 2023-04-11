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Подавати на субсидію треба знову: 5 категорій осіб, які мають оновити документи

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Українцям надають допомогу на оплату ЖКП Новина оновлена 11 квітня 2023, 09:20
Українцям надають допомогу на оплату ЖКП. Фото pixabay.com

Перерахунок субсидії здебільшого буде автоматичний

В травні почнуть нараховувати нову субсидію — на неопалювальний сезон. Більшості українців пільги та допомогу перепризначать автоматично, але є й ті, кому треба звертатися по субсидію окремо.

Як повідомляє Урядовий портал, таких категорій п’ять. Наново подати заяву та декларацію треба, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Також приводом для переподачі документів є:

  • оренда членам домогосподарства житла для проживання та сплата комунальних послуг,
  • якщо кількість проживаючих менша від офіційно зареєстрованої,
  • коли субсидія потрібна на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
  • якщо в опалювальний сезон субсидія була призначена на рівні 0 грн.

Для призначення субсидії на неопалювальний сезон в таких випадках треба подати нову заяву та декларацію в Пенсійний фонд. Якщо встигнути за два місяці з початку сезону — субсидію призначать з дати початку, але не раніше як виникло право її отримувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як саме можна подати заяву на отримання субсидії, не виходячи із дому. Також онлайн можна перевірити і суму призначеної субсидії.

Теги:
#Заява #Субсидія #Комуналка #Субсидії