В Украине могут упростить процедуру получения субсидий

Субсидии в Украине можно будет оформить по упрощенной процедуре

Данные о каждом бытовом потребителе коммунальных услуг могут начать публиковать на сайте Пенсионного фонда Украины, что в итоге отразится на скорости оформления жилищных субсидий для украинцев.

Как говорится в решении Национальной комиссии, регулирующей рынок электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародование актуализированной информации по каждому бытовому потребителю может упростить дальнейшую автоматическую обработку и проверку данных.

В частности, на портале Пенсионного фонда будут публиковаться данные о потребителях электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотвода, а также природного газа.

"Решением НКРЭКУ рекомендовано лицензиатам размещать через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсий Украины актуализированною информацию о каждом бытовом потребителе коммунальных услуг для последующей автоматической обработки и анализа", — говорится в решении.

В НКРЭКУ уточнили, что такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных.

"Благодаря этому потребителю не нужно будет тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем долгое время ждать решения", — добавили там.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как именно можно подать заявление на получение субсидии, не выходя из дома.