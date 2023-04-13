В Україні можуть спростити процедуру отримання субсидій

Субсидії в Україні можна буде оформити за спрощеною процедурою

Дані про кожного побутового споживача комунальних послуг можуть почати публікувати на сайті Пенсійного фонду України, що в результаті позначиться на швидкості оформлення житлових субсидій для українців.

Як йдеться у рішенні Національної комісії, що регулює ринок електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКУ), оприлюднення актуалізованої інформації щодо кожного побутового споживача може спростити подальшу автоматичну обробку та перевірку даних.

Зокрема, на порталі Пенсійного фонду публікуватимуться дані про споживачів електроенергії, послуг водопостачання та водовідведення, а також природного газу.

"Рішенням НКРЕКУ рекомендовано ліцензіатам розміщувати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсій України актуалізовану інформацію про кожного побутового споживача комунальних послуг для подальшої автоматичної обробки та аналізу", - йдеться у рішенні.

У НКРЕКУ уточнили, що такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури звернення та швидке ухвалення рішення про надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних.

"Завдяки цьому споживачеві не потрібно буде витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім довгий час чекати на рішення", — додали там.

Раніше "Телеграф" розповідав, як саме можна подати заяву на отримання субсидії, не виходячи із дому.