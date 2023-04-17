Так роблять мільйони українців: як передати показники лічильника за газ онлайн

Показники лічильників можна передати зручним для вас способом

Показники лічильників за газ потрібно передавати щомісяця до 5 числа. Це дозволить уникнути неточностей у платіжках.

На порталі 104.ua розповіли українцям, як можна передати показники лічильників, не виходячи із дому. Більшість споживачів робить це через контакт-центри, але є інші способи.

Так, станом на 15 квітня фахівці опрацювали 3 030 825 показників лічильників, які були передані споживачами через онлайн-сервіси з початку квітня. Більшість абонентів, а саме 1 711 532 осіб, користуються контакт-центрами для передачі показників.

Також можна скористатися особистим кабінетом, як роблять 750 тисяч споживачів. Ще 287 тисяч українців передають показники газових лічильників через додаток 104.ua.

Крім цього, показники лічильників можна передати за допомогою фотографій у месенджерах, які слід відправляти за номером постачальників газу – так чинять 68 тисяч споживачів. Ще 214 293 українці передають показники лічильників за газ за допомогою інших сервісів 104.ua.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно знімати показники лічильників води, щоби не переплачувати за комуналку. Важливо не лише зробити це вчасно, а й записати потрібну цифру з табло на лічильнику.