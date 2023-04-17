Тарифы на электроэнергию могут повысить уже в мае: сколько будут платить украинцы

Власти могут как повысить тарифы, так и продлить действующие

В конце апреля, а именно 30 числа, заканчивается действие льготного тарифа на электроэнергию. Это означает, что с 1 мая 2023 года украинцы могут платить за свет больше.

Подробно о том, чего ждать украинцам в мае с тарифами на свет, рассказали на портале "Экономическая правда". Сообщается, что рассматривают сразу несколько вариантов подорожания тарифов.

В Украине сейчас действуют два тарифа: для бытовых потребителей, то есть населения, и для бизнеса. Стоимость их разная. Для бытовых потребителей, которые потребляют до 250 кВт-ч в месяц, тариф считают по 1,44 грн, а для тех, кто потребляет больше — по 1,68 грн за кВт-ч.

Стоимость электричества для юридических лиц, то есть бизнеса, включает в себя помимо стоимости самой электроэнергии еще НДС, тариф, на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку. Таким образом получается, что 1 кВт-ч для бизнеса стоит больше 6 гривен.

Дешевая стоимость электричества сейчас возможна благодаря системе "обеспечения общественных интересов" или так называемое ВСО (возложение специальных обязанностей на участников рынка). Эта система действует с 1 июля 2019 года и в марте была продлена до 30 апреля. После этого правительство должно либо снова продлить этот механизм, либо предложить новые тарифы.

Как рассказал собеседник ЭП в Кабмине, правительство рассматривает вариант разделения потребителей на две категории: те, кто потребляет до 1 тыс. кВт-ч в месяц, и тех, кто потребляет больше. От количества потребляемой электроэнергии будет зависит и сам тариф.

"Для состоятельных людей, использующих более тысячи киловатт-часов в месяц, обсуждается установление тарифа 6–6,2 гривны. Его планируют установить на длительный период, например, на год, а затем, в случае необходимости, – пересмотреть", — рассказал он.

Что касается потребителей, которые наматывают до одной тысячи киловатт в месяц, то для них тариф еще обсуждается. Есть возможность, что его могут увеличить на 30-40%, но могут и оставить на нынешнем уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что часть украинцев может лишиться субсидий уже в мае. Если у потребятели есть долги, то субсидию на следующий отопительный сезон он не получит.