Пільговий період добігає кінця: що буде з тарифами на електрику у травні

Поки що єдиної думки про те, що робити з тарифами в уряду немає

В Україні протягом останніх півтора місяця обговорюється тема підвищення тарифів на електроенергію. Річ у тому, що уряд України продовжив дію пільгового тарифу лише до 30 квітня.

Як йдеться у матеріалі "Економічної правди", питання підвищення тарифів завжди було чутливим для української громадськості, а після початку вторгнення ситуація лише посилилася.

Як відомо, за чинними тарифами українці платять:

1,44 грн за кВт-год за споживання менш як 250 кВт-год на місяць;

1,68 грн за кВт-год. при споживанні понад 250 кВт-год.

Однак в уряді стверджують, що реальна вартість виробництва електрики в Україні в 4 рази вища за її вартість для споживачів за пільговим тарифом.

"Підтримуючи його, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів споживачів. На такі дотації йде понад 140 мільярдів гривень на рік", — зазначив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко.

Видання зазначає, що над переглядом тарифів працюють робочі групи Кабміну, Міненерго та НКРЕКУ, проте остаточного рішення щодо цього немає.

Найбільш життєздатною поки що виглядає варіант із поділом споживачів на дві групи — тих, хто споживає менше або більше ніж 1 тисячу кВт-год на місяць.

Для другої групи можуть встановити тариф, наприклад, 6-6,2 гривні на рік, а потім через рік переглянути. Що стосується категорії, яка споживає менше, то поки що остаточної думки у фахівців немає.

"Обговорюється збільшення на 30-40%, але можливий такий варіант, що все залишать на чинному рівні", — каже джерело.

Варто зазначити, що якщо консенсусу щодо встановлення нових тарифів не буде досягнуто до 30 квітня, то пільговий тариф продовжать ще на місяць.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російського обстрілу понад 50% української енергетичної інфраструктури було пошкоджено. Хоча через потепління планові відключення світла у більшості областей припинилися, проте не виключено, що вони повернуться у майбутньому.