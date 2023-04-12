Льготный период подходит к концу: что будет с тарифами на электричество в мае

Пока единого мнения о том, что делать с тарифами у правительства нет

В Украине в течение последних полутора месяца обсуждается тема повышения тарифов на электричество. Дело в том, что правительство Украины продлило действие льготного тарифа лишь до 30 апреля.

Как говорится в материале "Экономической правды", вопрос повышения тарифов всегда был чувствительным для украинской общественности, а после начала вторжения ситуация лишь усугубилась.

Как известно, по действующим тарифам украинцы платят:

1,44 грн за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч на месяц;

1,68 грн за кВт-ч при потреблении больше 250 кВт-ч.

Однако в правительстве утверждают, что реальная стоимость производства электричества в Украине в 4 раза выше ее стоимости для потребителей по льготному тарифу.

"Поддерживая его, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов потребителей. На такие дотации уходит более 140 миллиардов гривен в год", — отметил советник премьер-министра Юрий Бойко.

Издание отмечает, что над пересмотром тарифов работают рабочие группы Кабмина, Минэнерго и НКРЭКУ, однако окончательного решения по этому поводу нет.

Наиболее жизнеспособной пока выглядит вариант с разделением потребителей на две группы — тех кто потребляет меньше или больше 1 тысячи кВт-ч в месяц.

Для второй группы могут установить тариф, к примеру, в 6-6,2 гривны на год, а затем пересмотреть спустя год. Что касается категории, которая потребляет меньше, то пока окончательного мнения у специалистов нет.

"Обсуждается увеличение на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", — говорит источник издания.

Стоит отметить, что в случае, если консенсуса относительно установки новых тарифов не будет достигнуто до 30 апреля, то льготный тариф продлят еще на месяц.

Как сообщалось ранее, вследствие российских обстрелов более 50% украинской энергетической инфраструктуры было повреждено. Хоть из-за потепления плановые отключения света в большинстве областей прекратились, однако не исключено, что они вернутся в будущем.