В Украине больше не будет блэкаутов? В "Укрэнерго" рассказали о заключении важного соглашения

Украинская энергосистема стала устойчивей

Украина заключила договор с 15 операторами европейского энергетического объединения ENTSO-E об аварийных поставках электроэнергии в случае непредвиденных обстоятельств вроде российских обстрелов.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", это позволит получать помощь не только от соседних стран, но и от других членов Европейского союза.

В ведомстве отмечают, что аварийная помощь от импорта отличается тем, что это экстренная мера и зачастую ее нельзя спрогнозировать.

"Ранее Украина могла рассчитывать на поддержку энергосистем соседних государств. С подписанием нового соглашения круг государств, у которых при необходимости можно будет запрашивать аварийную помощь, расширился и включает энергосистемы, с которыми мы не соседствуем", — говорится в сообщении.

По словам "Укрэнерго", это еще более повысит устойчивость энергосистемы, что очень важно в условиях постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что у украинцев будет свет дома даже в самое темное время", — добавил глава компании Владимир Кудрицкий.

Как сообщалось ранее, вследствие российских обстрелов более 50% украинской энергетической инфраструктуры было повреждено. Хоть из-за потепления плановые отключения света в большинстве областей прекратились, однако не исключено, что они вернутся в будущем.