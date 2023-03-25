Экологию не спасет, а энергосистему повредит: украинцев призвали не присоединяться к акции "Час Земли"

"Укрэнерго" призывает украинцев не вредить энергосистеме, которая и так пострадала от действий россиян

Традиционно в последнюю неделю марта различные псевдоактивисты во всем мире проводят акцию "Час Земли", во время которого они отключают все электроприборы с убеждением, что это якобы поможет защитить экологию. Однако на самом деле ничего кроме вреда для энергосистемы это не приносит.

Как говорится в сообщении "Укрэнерго", украинцам не стоит присоединяться к подобной акции, поскольку это усложнит работу диспетчеров.

"Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленного – это закон физики", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что массовое отключение в один момент времени приведет к тому, что производство энергии превысит потребление, а значит диспетчерам придется резко снижать ее генерацию, то есть отключать энергоблоки.

"Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов россии. Резкое выключение, а затем включение – когда "Час Земли" завершится – это лишняя нагрузка, которая не идет на пользу надежности энергосистемы", — отмечают в "Укрэнерго".

Вместо этого, желающим позаботиться об экологии рекомендуется ежедневно потреблять электричество в экономном режиме, особенно в пиковые часы, не включать много приборов в одно время, а также запускать мощную бытовую технику в ночное время.

Стоит отметить, что в этом году "Час Земли" должен пройти 25 марта с 20.30 до 21.30.

Как сообщалось ранее, вследствие российских обстрелов более 50% украинской энергетической инфраструктуры было повреждено. Хоть из-за потепления плановые отключения света в большинстве областей прекратились, однако не исключено, что они вернутся в будущем.